До и после Дизайнер сотворила чудо, просто поменяв местами детскую и родительскую спальни

Тогда дизайнер интерьеров IKEA Ханнеле Саагпакк, пришедшая на помощь, решила действовать радикально: она полностью переделала второй этаж двухэтажной квартиры в Каламая, поменяв местами комнаты и придав каждому помещению совершенно новое назначение. Также она создала уголок для домашнего офиса в пространстве между комнатами.

Продумайте места для хранения

Учитывая общую планировку квартиры, стоит с самого начала подумать, позволяют ли комнаты разместить в них все необходимое. Например, этой семье очень не хватало места для хранения вещей – не было ни шкафа, ни другой возможности удобно хранить одежду. В связи с этим было целесообразно изменить расположение комнат и создать несколько продуманных решений для хранения.

Галерея: второй этаж квартиры до переделки.

«Для спальни родителей я выбрала кровать с ящиками под ней, где можно хранить, например, одеяло, пледы, дополнительные подушки и запасные простыни», – объяснила дизайнер интерьеров.

В комнате также разместился угловой шкаф со стеклянными дверцами и одной дверью с зеркальной панелью, что помогает визуально сделать пространство более просторным. Кроме того, для дополнительного хранения был добавлен комод.