Хорошо организованная спальня – залог спокойного сна и бодрого начала каждого дня. Когда жительница Таллинна Кристин решила заняться оформлением своей спальни, она быстро столкнулась с трудностью: пространство было маленьким, к тому же не хватало идей для продуманной планировки.
До и после ⟩ Дизайнер сотворила чудо, просто поменяв местами детскую и родительскую спальни
Тогда дизайнер интерьеров IKEA Ханнеле Саагпакк, пришедшая на помощь, решила действовать радикально: она полностью переделала второй этаж двухэтажной квартиры в Каламая, поменяв местами комнаты и придав каждому помещению совершенно новое назначение. Также она создала уголок для домашнего офиса в пространстве между комнатами.
Продумайте места для хранения
Учитывая общую планировку квартиры, стоит с самого начала подумать, позволяют ли комнаты разместить в них все необходимое. Например, этой семье очень не хватало места для хранения вещей – не было ни шкафа, ни другой возможности удобно хранить одежду. В связи с этим было целесообразно изменить расположение комнат и создать несколько продуманных решений для хранения.
Галерея: второй этаж квартиры до переделки.
«Для спальни родителей я выбрала кровать с ящиками под ней, где можно хранить, например, одеяло, пледы, дополнительные подушки и запасные простыни», – объяснила дизайнер интерьеров.
В комнате также разместился угловой шкаф со стеклянными дверцами и одной дверью с зеркальной панелью, что помогает визуально сделать пространство более просторным. Кроме того, для дополнительного хранения был добавлен комод.
Дизайнер интерьеров IKEA также создала зону для домашнего офиса в так называемом коридоре между комнатами, где рабочие поверхности стола расположены на разной высоте – одна для ребенка, а другая для родителей. Комбинации мебели для стола были подобраны с таким расчетом, чтобы было как можно больше ящиков и шкафов.
Эту мебельную композицию легко изменить: к каркасам стола можно добавлять ящики разных размеров и цветов, так что по мере роста ребенка мебель будет расти вместе с ним.
Комнаты с уникальными деталями
Старые дома обладают своим неповторимым шармом, и продуманные детали могут по-настоящему оживить их.
«При встрече с семьей сразу стало понятно, что они очень дружны, и никому из них не нужно много пространства для уединения. Например, мы не стали использовать дверь для детской, а отделили ее шторами, чтобы обеспечить мягкость и избежать лишних углов», – пояснила специалист по дизайну интерьеров.
Поскольку семья очень энергичная и яркая, дизайнер интерьеров также черпала вдохновение в этом. Например, стена в спальне родителей получила оранжевый оттенок в качестве акцентного цвета. Разные решения для освещения также способствуют созданию более функционального пространства, где, помимо общего света, добавлены точечные источники света, освещение для создания атмосферы и дополнительное освещение в шкафах. Большие ковровые покрытия придают комнате мягкий уют.
Кроме того, дизайнер интерьеров рекомендует использовать в маленьких комнатах легкие навесные полки. «В зоне домашнего офиса я использовала комбинированные полки модульной системы, которые создают впечатление открытости, но в то же время очень функциональны: на них можно разместить книги, настольные игры, колонки, растения и важные для семьи предметы, керамику и картины. Все это делает комнату уникальной», – говорит эксперт по дизайну интерьеров.
Галерея: второй этаж квартиры после переделки.
Детская должна быть просторной
Поскольку детская также поменяла свое расположение, дизайнер смело рекомендует использовать решения, создающие множество мест для хранения, куда ребенок может складывать свои игрушки.
Например, для детской была выбрана кровать, которую можно поворачивать в двух разных направлениях, создавая как двуспальную двухъярусную кровать, так и высокую кровать с игровой комнатой под ней.
«Родители сказали, что девочка очень любит быть маленькой принцессой, поэтому на нижнем этаже кровати построили домик для принцессы, перед которым повесили романтичные занавески», – рассказывает дизайнер интерьеров IKEA. Получилась отдельная маленькая комната под кроватью: с матрасом, книжной полкой и светильником.
В комнате есть система выдвижных ящиков, которая не только добавляет места для хранения, но и выполняет функцию лестницы, чтобы ребенку было удобно забираться в кровать, а родителям – читать ей сказку на ночь, сидя рядом.