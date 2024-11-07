Полиция разыскивает человека, совершившего нападение в Йыхви

Рост нападавшего около 180 см, у него длинные седые волосы и небольшая борода, он хромает при ходьбе. На нем была черная вязаная шапка и темная парка до колен. На нем были темно-серые штаны и светлые кроссовки. При себе у него был пакет из магазина Lidl.