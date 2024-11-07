Сегодня в первой половине дня неизвестный мужчина напал с острым предметом на другого перед многоквартирным домом на улице Пуру в Йыхви. Пострадавший получил ранения и был доставлен в больницу.
Полиция разыскивает человека, совершившего нападение в Йыхви
Нападавший скрылся с места происшествия. Полиция продолжает активные поиски в районе его возможного нахождения. Кроме патрульных, задействована также поисковая собака.
Рост нападавшего около 180 см, у него длинные седые волосы и небольшая борода, он хромает при ходьбе. На нем была черная вязаная шапка и темная парка до колен. На нем были темно-серые штаны и светлые кроссовки. При себе у него был пакет из магазина Lidl.
Если у кого-либо есть информация, которая могла бы помочь в установлении личности мужчины, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.