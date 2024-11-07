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«ЧЕРТОВА СОБАЧАТИНА» С северокорейскими солдатами в российскую армию поступили также экзотические деликатесы

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с солдатом 15 марта 2024 года.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с солдатом 15 марта 2024 года. Фото: KCNA VIA KNS / AFP /Scanpix

Согласно информации немецкого таблоида Bild, в российскую армию вместе с северокорейскими солдатами поступили также деликатесы с их родины - консервы из мяса собак.

По данным издания, в нескольких видео, распространенных в Telegram, видно, как российские солдаты открывают консервы, на которых написано «мясо корейского желтого шпица». На другой стороне банки указано: «Только для армии Корейской Народно-Демократической Республики». Порода корейского желтого шпица широко распространена как в Северной, так и в Южной Корее.

В одном из видео неопытный российский солдат открывает консервы, намазывает мясо на хлеб и ест. Солдат отмечает, что не знает точно, какое это мясо, но утверждает, что оно вполне съедобно.

В другом видео один солдат предупреждает своих товарищей о содержимом консервов, утверждая на русском, что это «чертова собачатина». Они получили эти консервы от «братского народа», и некоторые из них пробовали их, пока одному из солдат не пришла идея перевести текст на банке. В следующий раз он предложил использовать переводчик, чтобы понять, что они собираются есть.

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