Согласно информации немецкого таблоида Bild, в российскую армию вместе с северокорейскими солдатами поступили также деликатесы с их родины - консервы из мяса собак.
«ЧЕРТОВА СОБАЧАТИНА» ⟩ С северокорейскими солдатами в российскую армию поступили также экзотические деликатесы
По данным издания, в нескольких видео, распространенных в Telegram, видно, как российские солдаты открывают консервы, на которых написано «мясо корейского желтого шпица». На другой стороне банки указано: «Только для армии Корейской Народно-Демократической Республики». Порода корейского желтого шпица широко распространена как в Северной, так и в Южной Корее.
В одном из видео неопытный российский солдат открывает консервы, намазывает мясо на хлеб и ест. Солдат отмечает, что не знает точно, какое это мясо, но утверждает, что оно вполне съедобно.
Now these guys are actually “eating the dogs.” Russian forces are being fed North Korean canned dog meat pic.twitter.com/TPXK6U0HNb— Olga Nesterova (@onestpress) November 1, 2024
В другом видео один солдат предупреждает своих товарищей о содержимом консервов, утверждая на русском, что это «чертова собачатина». Они получили эти консервы от «братского народа», и некоторые из них пробовали их, пока одному из солдат не пришла идея перевести текст на банке. В следующий раз он предложил использовать переводчик, чтобы понять, что они собираются есть.
Now these guys are actually “eating the dogs.” Russian forces are being fed North Korean canned dog meat pic.twitter.com/TPXK6U0HNb— Olga Nesterova (@onestpress) November 1, 2024