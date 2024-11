ОТВЕЧАЮТ ПОЛИТИКИ Что необходимо сделать Эстонии для сохранения хороших отношений с США?

Напомню, что Кая Каллас становится верховным представителем ЕС по внешней политике. Ей, как любительнице книг, и всем остальным советую недавно вышедшую книгу Герберта Макмастера «At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House». Европейцам следует научиться выстраивать отношения с Трампом более искусно, чем это делают Путин, Си Цзиньпин и северокорейский «маленький ракетчик».