ОТВЕЧАЮТ ПОЛИТИКИ Что необходимо сделать Эстонии для сохранения хороших отношений с США?

Стиль Трампа создает ощущение дискомфорта и неуверенности. Никогда не знаешь, что он может сказать и/или решить в очередной раз и будет ли это исполнено. К счастью, во время его предыдущего президентского срока (2017-2021 гг.) многие неожиданные и необдуманные решения так и не были реализованы: например, вывод американских войск из Германии. Таким образом, его непредсказуемый стиль повлияет на нас и другие демократические страны.

Для Эстонии крайне важно, чтобы США продолжали всестороннюю поддержку Украины. США, как и весь остальной свободный мир, уже слишком много вложили в Украину, чтобы уйти оттуда с поджатым хвостом, как из Афганистана. Не говоря уже о нашем общем моральном долге поддерживать Украину в справедливой и смелой борьбе против агрессора. Однако с возвращением Трампа становится ясно, что европейские союзники должны прилагать еще больше усилий для обеспечения собственной обороны и безопасности.