Предварительные результаты выборов президента США уже известны. Какие задачи теперь стоят перед эстонскими дипломатами и политиками, чтобы сохранить хорошие отношения между США и Эстонией? Отвечают представители разных партий.
ОТВЕЧАЮТ ПОЛИТИКИ ⟩ Что необходимо сделать Эстонии для сохранения хороших отношений с США?
Эстер Карузе, член комиссии Рийгикогу по иностранным делам (Социал-демократическая партия Эстонии)
Прежде всего, отмечу, что для нас это не новая ситуация. Дональд Трамп уже был лидером нашего главного союзника с 2016 по 2020 год. Опасения по поводу выхода США из НАТО и изоляции Европы явно преувеличены. Сотрудничество Эстонии и Европейского союза с США давно сложилось и имеет прочную основу, и наша задача - еще больше укреплять и поддерживать эти отношения.
Безусловно, разумно воздерживаться от необдуманных негативных комментариев, которые могут навредить нашим союзническим отношениям. Я заметила, что многие политики стремятся выплеснуть свои эмоции в социальных сетях, но насмешки над демократически избранным президентом нашего крупнейшего союзника никоим образом не продвигают нас вперед. Американцы сами выбирают своего президента, и мы должны уважать их выбор и адаптироваться к нему.
С точки зрения безопасности, крайне важно, чтобы США продолжали оказывать как экономическую, так и военную поддержку Украине. Если поддержка США уменьшится, нагрузка на страны Европы возрастет, а риск победы России в войне увеличится. Это, в свою очередь, окажет очень негативное влияние на безопасность нашего региона. Я надеюсь, что Дональд Трамп займет более твердую и активную позицию в отношениях с руководством России и Китая, и что он сможет обуздать деятельность авторитарных государств в более широком смысле.
Расмус Лахтвеэ, заместитель председателя Партии зеленых Эстонии
Мы должны сосредоточиться на потребностях и интересах Эстонии, и в этом важную роль играет образцовое выполнение обязательств, которые мы взяли на себя в союзнических отношениях. Хотя Дональд Трамп часто делал резкие заявления, которые создавали трудности в международных отношениях, в своих реальных действиях во время своего прошлого президентского срока он, вероятно, все же учитывал рекомендации своих советников по вопросам обороны.
Опасения всё же обоснованы, поскольку раскол в обществе нашего сильнейшего союзника может вспыхнуть, словно пороховая бочка, независимо от результатов выборов. Сейчас ответственность и тесное сотрудничество между европейскими союзниками для обеспечения безопасности в нашем регионе важны как никогда, и время для половинчатых решений давно прошло.
Война России против Украины и все более нестабильная ситуация на Ближнем Востоке требуют четких решений и конкретных действий. Мы ведь понимаем, кто в этих конфликтах агрессоры, а кто - пострадавшие, и, к сожалению, смиренное принятие лишь сделает нападающих еще более дерзкими и побудит их продолжать свои действия.
Луиза Рыйвас, член комиссии Рийгикогу по иностранным делам (Партия реформ)
С этой стороны океана, возможно, трудно понять, почему Дональд Трамп (вероятно) все же победил на президентских выборах в США: некоторые его взгляды кажутся нам неприемлемыми. К сожалению, агрессия России в Украине не стала ни основной темой выборов, ни самым важным вопросом, волнующим среднего американца; гораздо больше внимания привлекли вопросы экономики и ценностные споры на оси либерализма и консерватизма, характерные для США.
Если кто-то утверждает, что точно знает, каким будет второй срок Трампа в Белом доме, он наверняка блефует. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, - это то, что нам нужно готовиться к неожиданностям. Сомнительна и мнение Трампа о его «особом влиянии» на Владимира Путина; жизнь показывает, что подобные влияния, как правило, действуют в обратном направлении. В любом случае, можно предположить, что второй срок и уверенное большинство в обеих палатах Конгресса дадут Трампу большую свободу действий, чем восемь лет назад.
У Европы в сложившихся условиях остаётся только один выбор: действительно укрепить собственные оборонные возможности и, тем самым, свою роль в глобальной геополитике. Глядя на карту, Россия, создающая беспорядок у нас под боком, кажется огромной, но одна лишь экономика ЕС больше российской более чем в восемь раз, а также важную роль в европейской безопасности играет Великобритания, чья экономика также превосходит российскую. Возможности Европы помочь Украине точно не зависят от нехватки денег или военной силы - не должна здесь помешать и политическая воля.
Скоро мы узнаем, что представляет собой обещанный Трампом «быстрый мирный план», но, конечно, мнимый мир, достигнутый ценой уступок украинских территорий, не в интересах Европы. Оккупация не приносит мира, а лишь страдания, и эстонцам это хорошо известно по собственному опыту.
Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Для начала уместно сказать: vox populi, vox dei - американцы сделали свой выбор, и союзники США должны уважать это решение. Без сомнения, политика президента Дональда Трампа (как внешняя, так и внутренняя) отличается от политики президента Джо Байдена, однако не стоит впадать в панику и думать, что теперь НАТО распадется или что США перестанут поддерживать своих союзников. Вместо этого лидерам европейских стран следует учитывать, что президент Трамп ожидает сотрудничества, основанного на взаимных обязательствах и совместных усилиях. Поэтому следует проявить инициативу и убедить 47-го президента США в нашей приверженности крепким отношениям между Америкой и Европой.
Эстония, кстати, играет важную роль в том, как в ближайшие годы будут складываться отношения Европейского Союза с США, ведь именно бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС. Что может быть важнее визита Каллас к президенту Трампу?
Я также жду активных шагов со стороны Министерства иностранных дел по отношению к США, так как каждый контакт и возможность должны быть использованы с умом: не стоит надеяться, что американцы сами придут и спросят, что мы обо всем этом думаем.
Руководители Эстонии уже направили свои поздравления, а теперь предстоит проделать серьезную работу, чтобы донести до администрации Трампа, что несмотря на скромные размеры нашей страны и небольшое население, Эстония - союзник, который твердо держит свое слово, добросовестно выполняет взятые обязательства и зачастую делает даже больше, чем обещает.
Юри Ратас, депутат Европарламента («Отечество»)
Во время первого президентского срока Дональда Трампа я имел честь быть премьер-министром Эстонской Республики. Взаимодействие с Трампом в то время оставило впечатление о нем как о нетипичном политике, отличающемся весьма прямолинейной манерой высказываний. Он не дипломат, а прагматик, и это нужно учитывать в общении с будущей администрацией США.
Для Эстонии на выборах президента США нет «правильного» или «неправильного» исхода. Соединенные Штаты - наш крупнейший и важнейший союзник, и поддержание, а также укрепление трансатлантических отношений должно оставаться для нас приоритетной целью. Эстония и Европа в целом должны проявлять инициативу для укрепления этих связей, поскольку как опытный бизнесмен президент Трамп умеет ценить искусство хороших навыков продаж. Это партнерство - беспроигрышная ситуация для всех сторон, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности.
На данном этапе трудно предсказать, какой будет политика второго срока президента Трампа, потому что на первом сроке стало ясно: что слова и действия администрации не всегда совпадали. Следует также отметить, что второй кабинет Трампа будет сильно отличаться от первого.
Калев Стойческу, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне («Ээсти 200»)
Для следующего президента США Дональда Трампа общие ценности, о которых говорит внешняя политика Эстонии, не имеют такого значения. Однако с ним тоже можно сотрудничать, на взаимовыгодной основе. В любом случае мы должны уважать выбор американского народа. Мы должны найти общий язык, который обеспечит Эстонии и США крепкий и стабильный союз.
Стиль Трампа создает ощущение дискомфорта и неуверенности. Никогда не знаешь, что он может сказать и/или решить в очередной раз и будет ли это исполнено. К счастью, во время его предыдущего президентского срока (2017-2021 гг.) многие неожиданные и необдуманные решения так и не были реализованы: например, вывод американских войск из Германии. Таким образом, его непредсказуемый стиль повлияет на нас и другие демократические страны.
Для Эстонии крайне важно, чтобы США продолжали всестороннюю поддержку Украины. США, как и весь остальной свободный мир, уже слишком много вложили в Украину, чтобы уйти оттуда с поджатым хвостом, как из Афганистана. Не говоря уже о нашем общем моральном долге поддерживать Украину в справедливой и смелой борьбе против агрессора. Однако с возвращением Трампа становится ясно, что европейские союзники должны прилагать еще больше усилий для обеспечения собственной обороны и безопасности.
Дональда Трампа, который вступит в должность в январе следующего года, следует убедить в том, что США в равной степени нужны союзники в Европе и в регионе Тихого и Индийского океанов. Так же, как и они нуждаются в США. В то же время Трампу нужно разъяснить, что уступка Украины или части ее территорий России, не доведя борьбу до конца и не достигнув мира на условиях Украины и всего свободного мира, станет нашей общей потерей. Его потерей тоже. Трамп не терпит поражений, и поэтому Эстония, как и другие союзники, должна вести активную разъяснительную работу.
Марти Аавик, член правления Партии правых
Дональд Трамп вот-вот станет президентом США во второй раз. В наших интересах, естественно, чтобы западный союз оставался единым и был достаточно сильным как в ближайшие годы, так и на десятилетия вперед. В наших интересах, чтобы агрессор, который вторгся в Украину, получил решительный отпор, а не был вознагражден уступками в виде контроля над захваченными территориями. Торговая война между США и Европой не в наших интересах.
Эстония должна при любой возможности подчеркивать уровень своих оборонных расходов. В процентном соотношении мы сейчас на втором месте после Польши и впереди США. Было бы неплохо, если бы Трамп говорил, что поляки и эстонцы - разумные ребята.
Очевидно, что один из факторов, удерживающих интерес США к нашему региону, - закупки в сфере обороны. Если кто-то сомневается, стоит вспомнить, почему финны когда-то выбрали для своей авиации американские самолеты Hornet, а теперь - F-35. Это всегда имеет значение, а Трамп особенно склонен придерживаться политики «услуга за услугу».
Нужно немного меньше рассказывать сказок о замечательной ООН и наших партнерах там, а вместо этого приложить все необходимые усилия для укрепления сотрудничества с Вашингтоном.
Напомню, что Кая Каллас становится верховным представителем ЕС по внешней политике. Ей, как любительнице книг, и всем остальным советую недавно вышедшую книгу Герберта Макмастера «At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House». Европейцам следует научиться выстраивать отношения с Трампом более искусно, чем это делают Путин, Си Цзиньпин и северокорейский «маленький ракетчик».
Пока общественность точно не знает, кто будет заниматься внешней и оборонной политикой в будущем правительстве Трампа. На основе услышанного во время предвыборной кампании я мог бы рассказать немало пугающих историй, но можно также вспомнить план бывшего госсекретаря Трампа Майка Помпео, обнародованный этим летом, о том, как действовать в отношении помощи Украине. Если бы политика строилась на основе идей Помпео, ситуация была бы лучше, чем при Джо Байдене. Пока ясности нет, ее нужно добиваться. Очевидно, задача дипломатов, политиков и журналистов - создать четкое представление на основе достоверной информации.
Эйно Рантанен, член правления Партии эстонских националистов и консерваторов, председатель молодежной организации Sinine Äratus
Дональд Трамп, похоже, снова станет президентом, но задачи эстонских политиков и внешних представителей останутся практически такими же, как и прежде. Сохранение крепких и максимально тесных союзнических отношений с Соединенными Штатами, независимо от того, кто находится в Белом доме, - это, учитывая все обстоятельства, наиболее разумный и прагматичный принцип, которого следует придерживаться. Мы не можем выбирать, кто станет президентом США и кто войдет в его кабинет. Но мы можем повлиять на то, какой будет его внешняя политика.
Мы не можем выбирать, кто будет президентом Соединенных Штатов и кто войдет в состав его кабинета. Но мы можем повлиять на то, какой будет его внешняя политика.
Неизбежный факт заключается в том, что безопасность остается и будет оставаться ключевой темой в двусторонних отношениях между Эстонией и США. Наша задача - сделать все возможное для того, чтобы в нынешней чрезвычайно напряженной международной обстановке вопросы безопасности Балтийского региона и в целом Восточной Европы в противодействии российской агрессии не отходили на второй план из-за конфликтов в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Мы должны подчеркивать, что глобальное влияние и крепкая сеть союзников - это основа силы и мощи США.
Одна из важнейших составляющих формулы хороших отношений - продолжать доказывать, что Эстония является надежным, заслуживающим доверия и способным союзником как самостоятельно, так и в рамках НАТО. Тогда от США можно ожидать хорошего отношения. Не менее важно продолжать поддерживать единый фронт стран Центральной и Восточной Европы (страны Балтии, Финляндия, Польша, Украина, Румыния и др.), чтобы вместе отстаивать в Вашингтоне геополитические интересы нашего региона и показать, что мы представляем собой значимый союз.