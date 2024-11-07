Утром в четверг, 7 ноября, в Пыльтсамаа рядом с перекрестком Пуху на шоссе Таллинн-Тарту открылся новый магазин Decora. На открытие пришло столько людей, что парковка и обочины дороги быстро заполнились автомобилями. Чтобы вместить всех посетителей, сотрудники магазина разрешили парковаться также на складе за магазином.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как на Певческом празднике: на открытии нового строительного магазина стоянка и обочины были заполнены автомобилями
Двери магазина открылись в восемь утра, но большое праздничное открытие началось в десять, и к этому времени парковка уже была полностью заполнена. Один из сотрудников Decora направлял машины, въезжающие на парковку, к складу за магазином.