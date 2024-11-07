Сегодня состоялось торжественное открытие нового здания таллиннского детского сада «Магдалеэна», расположенного на улице Асула, 16.
Фото: в Таллинне еще для одного детского сада построили новое здание
В ходе строительства были полностью обновлены как интерьер, так и экстерьер здания. Помимо групповых помещений, для детей оборудованы классы для занятий искусством и кулинарией, а также залы для уроков физического развития и музыки. Общая стоимость проекта составила шесть миллионов евро.
Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что реновация детских садов является для Таллинна приоритетом, направленным на создание современной и поддерживающей образовательной среды для детей.
«Наша цель – создать для детей лучшие условия, отвечающие как современным требованиям, так и потребностям их развития. Новое здание детского сада "Магдалеэна" служит ярким примером такого подхода. Таллинн намерен продолжать модернизацию образовательных учреждений, чтобы каждый ребенок мог расти в качественной и безопасной обстановке», - отметил Яаму.
«Инвестиции в образование и благосостояние детей являются ключевым фактором для успешного будущего Таллинна. Открытие нового здания детского сада "Магдалеэна" – важный шаг в этом направлении, ведь каждый модернизированный детский сад создает качественные условия для большего числа семей. Мы продолжим воплощать эту стратегию в жизнь, и совсем скоро планируем открыть еще пять современных детских садов», – добавил вице-мэр Алексей Яшин.
Старое здание детского сада «Магдалеэна» было снесено, поскольку построенный в 1964 году дом был амортизирован и не отвечал современным требованиям. На его месте построено двухэтажное здание, гармонично вписывающееся в существующую среду. Арка главного входа и выходящие на улицу Асула овальные окна отражают стилистику улицы, на которой расположены жилые дома с аналогичным архитектурным мотивом.
В новом здании детского сада разместятся одна ясельная и пять детсадовских групп. Ясельная группа рассчитана на 18 детей, а каждая детсадовская примет по 24 ребенка. Игровая и спальная зоны ясельной группы позволяют при необходимости трансформировать ее пространство в обычную группу. В этом учебном году в детском саду «Магдалеэна» будут работать две ясельные, три дошкольные и одна коррекционная группа.
Здание условно разделено на три части: групповые помещения, залы и учебную зону. Центральная часть здания, где разместились залы, выделяется высотой, что оживляет общий облик здания. Повседневный вход для детей находится со стороны двора, где также расположена просторная терраса. Несущие наружные стены здания частично выполнены из сборных трехслойных сэндвич-панелей, а частично из бетона с утеплителем и фасадными панелями. На плоской крыше установлены солнечные батареи.
Новое здание детского сада «Магдалеэна» спроектировано компаниями Projektibüroo OÜ и Enska OÜ. Строительные работы выполнило предприятие OÜ Vanalinna Ehitus, а надзор за строительством осуществляла компания Tallinna Linnaehituse AS. Инвестиции составили шесть миллионов евро.