Фото: в Таллинне еще для одного детского сада построили новое здание

В ходе строительства были полностью обновлены как интерьер, так и экстерьер здания. Помимо групповых помещений, для детей оборудованы классы для занятий искусством и кулинарией, а также залы для уроков физического развития и музыки. Общая стоимость проекта составила шесть миллионов евро.

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что реновация детских садов является для Таллинна приоритетом, направленным на создание современной и поддерживающей образовательной среды для детей.

«Наша цель – создать для детей лучшие условия, отвечающие как современным требованиям, так и потребностям их развития. Новое здание детского сада "Магдалеэна" служит ярким примером такого подхода. Таллинн намерен продолжать модернизацию образовательных учреждений, чтобы каждый ребенок мог расти в качественной и безопасной обстановке», - отметил Яаму.

Открытие нового здания детского сада «Магдалеэна» в Таллинне. Фото: Ellen Rudi / Tallinna strateegiakeskus

«Инвестиции в образование и благосостояние детей являются ключевым фактором для успешного будущего Таллинна. Открытие нового здания детского сада "Магдалеэна" – важный шаг в этом направлении, ведь каждый модернизированный детский сад создает качественные условия для большего числа семей. Мы продолжим воплощать эту стратегию в жизнь, и совсем скоро планируем открыть еще пять современных детских садов», – добавил вице-мэр Алексей Яшин.