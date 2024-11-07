Трудовая миграция в Финляндию замедлилась

Число заявлений на получение разрешений для приезжающих в Финляндию из-за границы работников сократилось на пять процентов по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

В 2024 году в Migri поступило почти 12 500 заявлений о рабочей визе, тогда как за аналогичный период прошлого года их было на 700 больше.

Снижение показателей во многом можно объяснить тем, что меньше сборщиков ягод подали заявления для работы в Финляндии. Также в секторах социального обеспечения и строительства стали нанимать меньше работников.

В основном иностранные работники приезжали из Таиланда, Филиппин, Индии, Китая и Вьетнама.

Кроме того, число заявлений для приглашения высококвалифицированных специалистов снизилось на четверть. К концу сентября их насчитывалось чуть меньше тысячи.

При этом количество заявлений по-прежнему находится на более высоком уровне, чем в период до пандемии коронавируса.

Число иностранных студентов выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом, особенно среди людей из азиатского региона.

Большая часть миграции в Финляндию была связана с работой.