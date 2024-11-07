В связи с автоналогом растет интерес к подержанным электромобилям и гибридам

По словам руководителя отдела подержанных легковых автомобилей Veho AS Андри Ууэкюла, летние продажи подержанных автомобилей были вполне нормальными и соответствовали складским запасам компании, но с октября на предприятии наблюдается рост как спроса, так и продаж подержанных автомобилей.

«Люди понимают, что, заключая сделку сейчас, за счет регистрационного сбора покупка обойдется дешевле, чем в новом году, и это чистая финансовая выгода и мудрое решение. Сегодня определенно подходящий момент, чтобы посчитать и решить, какой автомобиль стоит купить с учетом грядущего налога на автомобили», - прокомментировал Ууэкюла.

По его словам, автоналог однозначно будет стимулировать авторынок в конце 2024 года, и чем больше сделок будет совершено до вступления в силу автоналога, тем больше вероятность того, что первый и второй кварталы нового года пройдут более спокойно.

«Даже если рынок восстановится и потребители адаптируются, дополнительное налоговое бремя может заставить людей чаще задумываться о покупке малоподержанных автомобилей, которым несколько лет», - добавил он.

Пытаясь компенсировать затраты, связанные с покупкой автомобиля, потребители все больше обращают внимание на электрические и гибридные автомобили, поскольку налог на автомобили оказывает меньшее влияние на их конечную цену.

«Хотя у эстонских потребителей часто возникают чрезмерные опасения по поводу таких возможностей, они исчезают после консультации со специалистами и тест-драйва. Каждую неделю мы доставляем из Европы ряд малоподержанных автомобилей на базе электрических и гибридных технологий и видим серьезный рост этой тенденции», - сказал Ууэкюла.

Несмотря на более спокойный первый квартал, эффект от налога не может быть «пожизненным», ведь даже те автомобили, которые сегодня кажутся купленными дешевле, в будущем на рынке подержанных автомобилей окажутся в равной конкуренции. Регистрационный сбор рано или поздно должен быть оплачен за все транспортные средства.

«К счастью, провал рынка, запрограммированный в первоначальном законопроекте о налоге на автомобили, исчез из окончательной версии, и это хорошая новость. Налогообложение автомобилей является обычной практикой в современном обществе, и жители Эстонии также смогут поменять свое мировоззрение», - добавил руководитель отдела подержанных легковых автомобилей Veho AS.