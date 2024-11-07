Бунт рабочего класса или провальная кампания? Почему Камала Харрис проиграла выборы президента США

Около месяца назад Камала Харрис дала интервью телеканалу ABC: ожидалось, что это будет дружеский разговор, во время которого она расскажет о себе американцам, которые хотели бы узнать больше о демократическом кандидате в президенты США, пишет Би-би-си.
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Но эта беседа прежде всего запомнилась ее ответом на вопрос, что бы она сделала иначе, чем действующий президент Джо Байден. «Ничего не приходит в голову», - сказал тогда Харрис.