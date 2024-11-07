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Бунт рабочего класса или провальная кампания? Почему Камала Харрис проиграла выборы президента США

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BBC
Камала Харрис.
Камала Харрис. Фото: Jim Lo Scalzo

Около месяца назад Камала Харрис дала интервью телеканалу ABC: ожидалось, что это будет дружеский разговор, во время которого она расскажет о себе американцам, которые хотели бы узнать больше о демократическом кандидате в президенты США, пишет Би-би-си. 

Но эта беседа прежде всего запомнилась ее ответом на вопрос, что бы она сделала иначе, чем действующий президент Джо Байден. «Ничего не приходит в голову», - сказал тогда Харрис.

Этой фразой Харрис невольно расписалась в том, что не может предложить ничего нового в своей предвыборной кампании, а республиканцы тут же подхватили ее в качестве антирекламы демократов.

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