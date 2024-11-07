Суд утвердил соглашение скандальныого предпринимателя Ластика с Европейской прокуратурой

Комичная деталь заключается в том, что сама компания Ластика продемонстрировала, насколько далеки от реальности были ее заявления при подаче заявки на получение субсидий. В январе 2019 года в суд Харьюмаа поступило заявление о банкротстве GTS Express (на тот момент переименованной в FL Transport), подписанное единственным оставшимся на тот момент членом правления компании - Эрки Ластиком, братом Марко Ластика. Сам Марко Ластик покинул компанию в августе 2018 года.

В заявлении о банкротстве компания признала, что из-за падения российского рынка последние несколько лет они находились в кризисе, и особенно тяжелой ситуация стала в 2018 году - в том самом году, когда компания запросила поддержку у EAS. Позицию компании затем поддержал и управляющий банкротством, ознакомившись с ее финансовым состоянием.

Фирма, находившаяся в серьезных финансовых затруднениях, получила от EAS в августе 2018 года 58 709 евро, а в ноябре того же года, за два месяца до подачи заявления о банкротстве, еще 118 093 евро. Однако для того чтобы показать EAS, что ведется активная разработка, Ластик привлек двух субподрядчиков: IT-разработчика Almic OÜ и компанию Jan Tomson Disain OÜ, занимающуюся дизайном. Именно здесь началась та финансовая игра, которую эксперты называют «кругом денег».