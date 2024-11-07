Харьюский уездный суд в четверг утвердил соглашение скандального предпринимателя Марко Ластика и других фигурантов дела с Европейской прокуратурой, согласно которому обвиняемые должны будут также выплатить полученные благодаря мошенничеству с льготами деньги.
Суд утвердил соглашение скандальныого предпринимателя Ластика с Европейской прокуратурой
Соглашение с Европейской прокуратурой заключили учредитель стартапа Eurora Марко Ластик, его брат Эрки Ластик и бывший член правления OÜ Almic Алар Антон.
В качестве договорного наказания Марко Ластику назначен штраф в размере 61 700 евро - из этой суммы он сразу же должен будет уплатить 9872 евро, остальная часть наказания является условной с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.
Эрки Ластик приговорен к штрафу в 11 060 евро. Алар Антон приговорен к штрафу в 26 568 евро условно с испытательным сроком в один год и четыре месяца.
Postimees уже писал в феврале прошлого года, что Европейская прокуратура начала расследование по делу о сомнительных схемах Ластика для получения субсидий от EAS. Компания Ластика GTS Express, позже переименованная в FL Transport, запросила у EAS более 230 000 евро для того, чтобы, по их словам, вывести свой логистический бизнес на новый глобальный уровень благодаря разработке новых продуктов. В заявке, поданной в марте 2018 года, все выглядело впечатляюще: компания обещала рост оборота и прибыли, целевыми рынками назывались Европейский союз, Китай, Индия, США, Великобритания и Россия, а прогноз по чистой прибыли обещал ежегодный рост на 50%.
Однако к концу 2017 года у GTS Express дела шли настолько плохо, что собственный капитал компании оказался в минусе. Тем не менее, EAS поверил заявлениям Ластика и выделил компании 235 439,55 евро на разработку продуктов и еще 91 489,50 евро на развитие маркетинговой деятельности и продаж, сообщал Postimees.
Комичная деталь заключается в том, что сама компания Ластика продемонстрировала, насколько далеки от реальности были ее заявления при подаче заявки на получение субсидий. В январе 2019 года в суд Харьюмаа поступило заявление о банкротстве GTS Express (на тот момент переименованной в FL Transport), подписанное единственным оставшимся на тот момент членом правления компании - Эрки Ластиком, братом Марко Ластика. Сам Марко Ластик покинул компанию в августе 2018 года.
В заявлении о банкротстве компания признала, что из-за падения российского рынка последние несколько лет они находились в кризисе, и особенно тяжелой ситуация стала в 2018 году - в том самом году, когда компания запросила поддержку у EAS. Позицию компании затем поддержал и управляющий банкротством, ознакомившись с ее финансовым состоянием.
Фирма, находившаяся в серьезных финансовых затруднениях, получила от EAS в августе 2018 года 58 709 евро, а в ноябре того же года, за два месяца до подачи заявления о банкротстве, еще 118 093 евро. Однако для того чтобы показать EAS, что ведется активная разработка, Ластик привлек двух субподрядчиков: IT-разработчика Almic OÜ и компанию Jan Tomson Disain OÜ, занимающуюся дизайном. Именно здесь началась та финансовая игра, которую эксперты называют «кругом денег».
Ластик сначала перевел оборотные средства на счёт FL Transport, а затем та перечислила аналогичные суммы субподрядчикам - Almic и Jan Tomson Disain. Вскоре другая компания, связанная с Ластиком, вернула аналогичные суммы обратно на счет FL Transport, которая затем перевела деньги первой компании Ластика, оформив их как погашение овердрафта. Этот круг денежных операций повторялся, и все это происходило в один и тот же день. В результате FL Transport показала расходы якобы на субподрядчиков, что позволило представить эти суммы EAS в качестве затрат, подпадающих под получение субсидий.
Когда началось банкротное производство в отношении FL Transport, Ластик даже не потрудился уведомить об этом EAS - спонсор узнал об этом случайно во время мониторинга публикаций в Государственном вестнике.
Когда EAS узнал о банкротстве FL Transport, он принял решение о частичном возврате субсидий. Было установлено, что FL Transport все-таки приступила к разработке продукции, и фирма должна была вернуть только 25% полученных средств, что составляло 44 200 евро. Однако и эту сумму EAS так и не получил, поскольку Ластик урегулировал дело о банкротстве с компромиссом, согласно которому его компания обязалась выплатить кредиторам лишь 2,5% от суммы требований. В результате EAS вернул всего 1 105 евро.
В феврале прошлого года, когда Postimees опубликовал статью, участники дела утверждали, что не нарушали закон.