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ИНТЕРВЬЮ Научный сотрудник центра оборонных исследований: судебные иски сойдут Трампу с рук

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Сторонники Дональда Трампа возле Рокфеллер-центра в ночь выборов на Манхэттене, Нью-Йорк.
Сторонники Дональда Трампа возле Рокфеллер-центра в ночь выборов на Манхэттене, Нью-Йорк. Фото: Apolline Guillerot-Malick

Дональд Трамп получил беспрецедентно большой мандат от избирателей, но это еще не значит, что он сможет сразу приступить к реализации всего, что обещал; Демократам, с другой стороны, предстоит долгий и трудный самоанализ, говорит Хельга Кальм, научный сотрудник Международного центра оборонных исследований.

За убедительной победой республиканцев стоит беспокойство людей о своем благосостоянии – даже несмотря на то, что статистические показатели, кажется, говорят совсем о другом, неуверенность в завтрашнем дне за последние четыре года возросла, считает Кальм.

– Чем победа Трампа в этом году отличается от победы 2016 года?

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