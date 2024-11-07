ИНТЕРВЬЮ Научный сотрудник центра оборонных исследований: судебные иски сойдут Трампу с рук

Дональд Трамп получил беспрецедентно большой мандат от избирателей, но это еще не значит, что он сможет сразу приступить к реализации всего, что обещал; Демократам, с другой стороны, предстоит долгий и трудный самоанализ, говорит Хельга Кальм, научный сотрудник Международного центра оборонных исследований.
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За убедительной победой республиканцев стоит беспокойство людей о своем благосостоянии – даже несмотря на то, что статистические показатели, кажется, говорят совсем о другом, неуверенность в завтрашнем дне за последние четыре года возросла, считает Кальм.