В Эстонии главной целью киберпреступников стал Департамент государственной инфосистемы

Руководитель отдела по решению инцидентов RIA (CERT-EE) Вейкко Раазуке сказал Forte, что за последние три года DDoS-атаки на электронные услуги эстонских учреждений государственного сектора и частных компаний стали практически повседневными: «В последние месяцы больше всего из государственного сектора атакам подверглись сервисы и серверы RIA».

По его оценкам, одна из причин такого выбора может заключаться в том, что RIA управляет многими ключевыми государственными электронными услугами, а также предлагает меры защиты другим учреждениям.

Благодаря защитным мерам большинство атак, по словам Раазуке, отражаются, а если в услугах и возникают перебои, то кратковременные.

Например, две из шести атак, зарегистрированных в прошлое воскресенье, могли оказать на доступность одного сервиса RIA влияние, которые исчислялось минутами.

«В то же время RIA видит, что злоумышленники постоянно экспериментируют с разными методами и объемами атак, то есть нам приходится все время быть начеку и адаптироваться к деятельности злоумышленников», - заключил он.