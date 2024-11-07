Зеленский: Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже», - сказал Зеленский, поблагодарив европейские страны за поддержку Украины.