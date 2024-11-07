Чт, 7.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Зеленский: Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут

Copy
Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Киеву больше оружия, а не подталкивать к переговорам с Москвой. Об этом он заявил 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, пишет «Медуза»

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже», - сказал Зеленский, поблагодарив европейские страны за поддержку Украины.

По словам украинского лидера, Владимир Путин «думает только о войнах и не изменится», а сдержать его можно «лишь давлением».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх