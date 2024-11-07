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ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА Волки растерзали новорожденного теленка

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Лийс Трейманн

Об инциденте сообщил Союз охотников Эстонии на своей странице в социальных сетях. Владелец фермы Юри Михкельстейн рассказал, что прошлым летом волки загрызли четыре теленка.

«Ночью пропал один только что родившийся теленок, а у коровы был разорван хвост. Соответствующие службы уже уведомлены о случившемся, - сообщил Михкельстейн. - Ранее уже были случаи, когда волки заходили в сарай к молодняку, поэтому мы оставили лишь один вход, где установили электрический забор. После этого волки несколько раз пытались пробраться в сарай, но безуспешно».

Последние два месяца волки не попадали в поле зрения камер видеонаблюдения. «Однако сегодня рано утром мне позвонили и сообщили, что хищники загрызли новорожденного теленка. Одна из коров родила ночью. Волки съели теленка, а у самой коровы был разорван хвост. На фотографиях видно, что все в беспорядке - похоже, там была схватка, - рассказал Михкельштейн. - Кажется, волки больше ничего не боятся».

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