ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА Волки растерзали новорожденного теленка

«Ночью пропал один только что родившийся теленок, а у коровы был разорван хвост. Соответствующие службы уже уведомлены о случившемся, - сообщил Михкельстейн. - Ранее уже были случаи, когда волки заходили в сарай к молодняку, поэтому мы оставили лишь один вход, где установили электрический забор. После этого волки несколько раз пытались пробраться в сарай, но безуспешно».