Об инциденте сообщил Союз охотников Эстонии на своей странице в социальных сетях. Владелец фермы Юри Михкельстейн рассказал, что прошлым летом волки загрызли четыре теленка.
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ШОКИРУЮЩАЯ НАХОДКА ⟩ Волки растерзали новорожденного теленка
«Ночью пропал один только что родившийся теленок, а у коровы был разорван хвост. Соответствующие службы уже уведомлены о случившемся, - сообщил Михкельстейн. - Ранее уже были случаи, когда волки заходили в сарай к молодняку, поэтому мы оставили лишь один вход, где установили электрический забор. После этого волки несколько раз пытались пробраться в сарай, но безуспешно».