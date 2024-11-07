Президент США Джо Байден в обращении к нации после президентских выборов заявил, что обеспечит «мирный и упорядоченный» переход власти к победившему на них Дональду Трампу, пишет Би-би-си.
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«Мы принимаем выбор страны». Байден пообещал мирно передать власть Трампу
«Я знаю, что для некоторых людей это время победы, для других это время поражения. Кампании - это состязания конкурирующих видений. Страна выбирает одно или другое, и мы принимаем выбор, который сделала страна», - сказал он в коротком выступлении в Белом доме.