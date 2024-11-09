Эстонский производитель дизайнерских домов ÖOD завершил строительство новых эксклюзивных «Золотых домов», которые поступят в продажу в весьма ограниченном количестве. ÖÖD известен своими минималистскими комфортабельными зеркальными домами, сливающимися с природой. Что делает «Золотой дом» особенным, так это его внешний вид: золотое зеркальное стекло, роскошный интерьер с золотыми деталями, а также тот факт, что всего будет построено только 79 таких домов.

Kuldne Maja – первый в мире дом такого типа класса люкс. Фасад с трех сторон украшен уникальным золотым зеркальным стеклом ручной работы, которое, отражая окружающую среду, словно хамелеон, сливается с ней. Внутри дома изготовленная на заказ мебель и дизайнерские изделия высококачественных брендов.

«В интерьере "Золотого дома" имеются ​​детали, которых нет в наших классических зеркальных домах. Разработано особое решение кровати, выполнены вручную стеновые панели и изготовлены золотые детали. Было создано множество образцов, и каждая деталь подбиралась отдельно. В рамках проекта мы также сотрудничали с лондонской дизайнерской компанией «Buster + Punch», мастерами которой выполнены золотые элементы для дома: выключатели, розетки, дверные ручки и ручки шкафов, светильники, полки и так далее», - описывает соучредитель ÖÖD Андреас Тийк.