Водитель не пустил подростка в автобус, лишив его возможности вернуться домой из чужого города

Неизвестность о том, что происходит с сыном, сильно взволновала мать. Надеясь, что ему удастся зарядить телефон, Линда приобрела билет на более поздний дневной рейс и отправила его сыну. Спустя довольно долгое время сын откликнулся, когда смог зарядить устройство.

«Я снова позвонила в офис Lux Express. Сказала: "Если не впустите его, то придется иметь дело с тем, чего вы не хотите!" Они ответили, что сообщат водителю, чтобы пустил, а тот другой водитель оказался "придирчивым", рабом правил. Я сказала - мне абсолютно все равно, кто там попался, он оставил моего ребенка в чужом городе!» - продолжила Линда.

При участии программы были проверены видеозаписи, на которых слышен разговор подростка с водителем автобуса; мальчик не смог предъявить ни одного документа, даже ученического удостоверения, сообщил член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.

«Мы просим документ, который поможет нам убедиться в том, что эта скидка действительно положена. Он не смог предъявить ни одного документа. Оказалось, что у молодого человека также не было денег, чтобы доплатить до полной стоимости билета», - сказал Алдис Кибенс.

Также на записи слышно, как подросток сказал, что он из Лиепаи. Скорее всего, мальчик сказал это из-за волнения, но, услышав это, водитель посчитал, что мальчику безопаснее остаться в Лиепае.

«В этой ситуации, на мой взгляд, водитель отреагировал очень ответственно, отказав молодому человеку в поездке, чтобы уберечь его от опасной ситуации, отвезя его в Ригу без документов и денег», - сказал Алдис Кибенс.

Программа передала представителю компании слова матери мальчика, что она говорила водителю, что ее сын из Риги и она может подтвердить родство, показав свой документ.

Кибенс ответил, что об этом ему тоже известно, но он остался при мнении, что водитель действовал ответственно, исходя из информации, полученной от мальчика.

На вопрос, нарушил ли внутренние правила компании другой водитель, который впустил подростка в автобус до Лиепаи, несмотря на отсутствие у него документа, Кибенс ответил уклончиво, сказав: «Я не могу комментировать, как он добрался до Лиепаи».