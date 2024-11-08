Пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист совершил серьезную аварию

Авария произошла в 23.10 в волости Сауэ на 18-м километре шоссе Таллинн -Пярну - Икла, где 51-летний мужчина без водительского удостоверения соответствующей категории въехал на мотоцикле Husqvarna в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.