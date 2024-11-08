В четверг поздно вечером в Харьюском уезде мотоциклист, пытавшийся скрыться от полицейских, попал в серьезную аварию.
Пытавшийся скрыться от полиции мотоциклист совершил серьезную аварию
Авария произошла в 23.10 в волости Сауэ на 18-м километре шоссе Таллинн -Пярну - Икла, где 51-летний мужчина без водительского удостоверения соответствующей категории въехал на мотоцикле Husqvarna в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
Перед происшествием полицейские подали мотоциклисту знак остановиться, который водитель проигнорировал.
Скорая помощь доставила пострадавшего мотоциклиста в больницу.