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Axios: в телефонном разговоре Трампа и Зеленского участвовал Маск, содержание разговора было для Зеленского обнадеживающим

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Маск, со своей стороны, сказал, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом амбивалентно. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался.
Маск, со своей стороны, сказал, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом амбивалентно. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался. Фото: Michael Swensen

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 989-го дня войны, 8 ноября.

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