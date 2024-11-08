«Левадия» продлила контракт с Михкелем Айнсалу

«Я очень рад продолжить работу с "Левадией" и в следующем году. "Левадия" для меня как дом, и я чувствую себя здесь очень хорошо. Все наши парни вместе, и я очень верю в то, что эта команда сделает еще больший шаг вперед в следующем году», - цитирует официальный сайт клуба Михкеля Айнсалу.