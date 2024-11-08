Пт, 8.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

«Левадия» продлила контракт с Михкелем Айнсалу

Copy
Михкель Айнсалу.
Михкель Айнсалу. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Таллиннский футбольный клуб «Левадия» объявил о продлении контракта с 28-летним полузащитником Михкелем Айнсалу, сообщает RusERR.

«Я очень рад продолжить работу с "Левадией" и в следующем году. "Левадия" для меня как дом, и я чувствую себя здесь очень хорошо. Все наши парни вместе, и я очень верю в то, что эта команда сделает еще больший шаг вперед в следующем году», - цитирует официальный сайт клуба Михкеля Айнсалу.

В этом году Айнсалу сыграл за «Левадию» 33 матча в высшей лиге чемпионата Эстонии, забив 11 голов и сделав три результативные передачи.

В этом году «Левадия» досрочно стала чемпионом Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх