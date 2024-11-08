Ищите деньги: в Еврокомиссии считают невозможным остановить проект Rail Baltica

«Нам нужно полное вовлечение всего правительства Латвии в этот проект. Еврокомиссия подтверждает приоритет этого проекта. Проект в том виде, в котором он задумывался - по-прежнему актуален. Даже если его по финансовым причинам приходится делить на фазы», - сказала Катрин Траутманн.

Ее слова стоит воспринимать так: ищите средства где хотите, но к 2030 железнодорожное полотно европейской ширины должно соединить с Польшей все три страны Балтии и их главные станции - и это важно. В противном случае - ущерб репутации страны будет огромным.

«Латвия очень увлеклась строительством терминалов. Это одна из стратегических ошибок. Тот факт, что мы не решали вопрос с основной трассой, привёл нас туда, где мы есть», - считает глава комиссии по расследования Rail Baltic Андрис Кулбергс.

«Мы ждем, чтобы Латвия приняла решения о начале строительства первой фазы проекта. Коллеги из Литвы и Эстонии ждут этого. Польша и Финляндия ждёт. Задержки - болезненны», - предупредила Катрин Траутманн.

В ближайшее время свое видение, как строить первый этап Rail Baltica, Минсообщения Латвии подаст в правительство. После урезаний стоимость первого этапа проекта может составить около 5 млрд евро. Начиная с 2015 года Латвия выделила или привлекла на этот проект 1,4 млрд евро. До 2027 года из фондов ЕС будут доступны еще около 160 млн евро. Остальную сумму придется добыть собственными силами.

«Очевидно, что в рамках первого этапа европейское финансирование будет направлено на строительство вертикальной линии. Но это не исключает, что Латвия с помощью частного партнерства может достроить какую-то из наших станций. Также Еврокомиссия открыты к решению, когда мы часть других еврофондов из сферы сообщения перераспределим на какую-то из станций», - говорит министр сообщения Каспарс Бришкенс.

Предположительно, масштабные работы по прокладке железнодорожных путей могут начаться в следующем году.