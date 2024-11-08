«На кону стоит будущее страны»: Мария Юферева-Скуратовски высказалась за лишение граждан РФ избирательных прав

«При голосовании по вопросу лишения избирательных прав граждан России и Белоруссии я могла бы воздержаться. Более того, я заранее сообщила своим коллегам по фракции Партии реформ, что не готова голосовать по этому вопросу по личным причинам. Но теперь я решила прояснить свою точку зрения. Если на кону стоит будущее страны, следовать личным мотивам для политика как минимум незрело и неуместно», - сообщила Юферева-Скуратовски в соцсетях.

Как отметила Юферева-Скуратовски, менее года назад, когда политические дебаты о возможности лишения граждан России и Беларуси избирательных прав только начинали набирать обороты, она склонялась к мысли, что «неправильно наказывать людей из-за их гражданства», «гражданство не означает лояльность», «неправильно давать право голоса, а потом его отнимать», «отказаться от российского гражданства практически невозможно», «не народ виноват, что Путин затеял эту бессмысленную и жестокую войну».

«Однако со временем эти аргументы становились для меня все менее и менее убедительными. К сожалению, я все больше убеждаюсь в том, насколько сильна и умела российская пропаганда. Я регулярно встречаю людей, которые искренне поддерживают войну в Украине, восхищаются Путиным и готовы встречать российские танки цветами. Эти люди, конечно, есть среди граждан Эстонии, но, на мой взгляд, среди граждан России их в разы больше», - сказала она.