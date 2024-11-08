Только после начала вывода украинских войск из этих районов и объявления о нейтралитете и отказа от вступления Украины в НАТО Москва готова прекратить огонь и начать переговоры, заявил Путин в июне.

«Путину нужен мир на его условиях»

Конечно, можно заморозить конфликт без признания оккупированных территорий, как это было с Крымом после 2014 года.

Фесенко не исключает, что Киеву придется пойти на такой шаг, даже если многие украинцы будут выступать против этого решения.

Каким бы ни было соглашение с Россией, в Украине по этому вопросу единства не будет, уверен эксперт.

Впрочем, если сделку будут предлагать американцы, это может снять ряд проблем.

«Если бы Зеленский выдвигал эту инициативу, он бы стал главной жертвой и предателем, а так это будет мир под давлением США, нашего главного партнера, и предателем станет Трамп», - поясняет Фесенко.

Матрешка с Путиным и Трампом Фото: AFP

Но проблема, по словам эксперта, не в том, как это воспримется в украинском обществе, а в Путине: «Путину не заморозка нужна. Путину нужен мир на своих условиях».

Именно поэтому, как считает депутат Верховной рады Украины Александр Мережко, достичь мира дипломатическим путем невозможно.

Отсутствие доверия к России и Путину делает поиски вариантов мирного соглашения бессмысленными, считает он.