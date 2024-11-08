В среду, 6 ноября, в 22:00 в полицию поступило сообщение о поножовщине в подъезде многоквартирного дома в Тарту в районе Аннелинн.
Фото ⟩ В подъезде многоквартирного дома мужчина с ножом напал на человека
По предварительным данным, в подъезде многоквартирного дома 61-летний мужчина с ножом напал на другого мужчину. Пострадавший для получения первой помощи был доставлен в больницу. Позднее он был отпущен на домашнее лечение.
Нападавшего полицейские доставили в психиатрическую клинику.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.