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Фото В подъезде многоквартирного дома мужчина с ножом напал на человека

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Человек с ножом совершил нападение в подъезде.
Человек с ножом совершил нападение в подъезде. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2

В среду, 6 ноября, в 22:00 в полицию поступило сообщение о поножовщине в подъезде многоквартирного дома в Тарту в районе Аннелинн.

По предварительным данным, в подъезде многоквартирного дома 61-летний мужчина с ножом напал на другого мужчину. Пострадавший для получения первой помощи был доставлен в больницу. Позднее он был отпущен на домашнее лечение.

Нападавшего полицейские доставили в психиатрическую клинику.

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Подъезд после нападения. 
Подъезд после нападения. Фото: Jürgen Puistaja / Kanal 2
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