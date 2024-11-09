«Сказал, что не должен мне ни цента»: пенсионер добивается возврата 20 000 евро от экс-полицейского

Пожилой мужчина, которого в сегодняшней программе Kuuuurija мы назовем Мати, приехал в Таллинн из Пярнумаа. Он долго думал, стоит ли рассказывать свою историю, но в конце концов решился: она должна быть предана огласке, потому что нельзя так обращаться с людьми.
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«Все-таки это человек, связанный с полицией и безопасностью», - говорит Мати. Он имеет в виду Яна Пулька: это заслуженный полицейский, который также много лет проработал в КаПо. Несколько лет он преподает в Академии МВД, и этой осенью учит студентов тому, как вести производство по делу о проступке.