«Сказал, что не должен мне ни цента»: пенсионер добивается возврата 20 000 евро от экс-полицейского

«Все-таки это человек, связанный с полицией и безопасностью», - говорит Мати. Он имеет в виду Яна Пулька: это заслуженный полицейский, который также много лет проработал в КаПо. Несколько лет он преподает в Академии МВД, и этой осенью учит студентов тому, как вести производство по делу о проступке.