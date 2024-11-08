Почти половина жителей Эстонии не полностью довольны своим жильем, говорится в исследовании, проведенном компанией Norstat по заказу Luminor. В чем причина?
Опрос ⟩ Удивительно, но факт: основная причина недовольства своим жильем совсем не в ценах на недвижимость
Опрос, показал, что чуть более половины – 54 процента – жителей Эстонии полностью удовлетворены своим жильем. В то же время 43 процента заявили, что довольны своим домом лишь отчасти, а четыре процента – что не довольны вовсе. Причин для такого недовольства несколько, в том числе беспокойные соседи.
Среди тех, кто не вполне доволен своим жильем, почти половина – 45 процентов – хотела бы иметь больше жилой площади. Треть хотела бы иметь более энергоэффективное жилье, чтобы меньше платить за электроэнергию, и почти столько же хотели бы, чтобы жилище было в лучшем состоянии и выглядело красивее, чем сейчас.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, среди причин неудовлетворенности – желание иметь жилье с лучшей звукоизоляцией и более привлекательным местоположением, включая лучшую инфраструктуру рядом с домом.
«Конечно, мы не можем обойтись без соседей, но одна пятая респондентов, то есть значительное число людей, заявили, что хотели бы иметь соседей получше», - сказал Ребане.
«Но больше всего людей беспокоит нехватка места. Многие сделки, запланированные в связи с увеличением семьи, вынуждены ждать лучших времен. Экономическая неопределенность и высокий Euribor сократили количество сделок с недвижимостью в последние годы. Однако свет в конце тоннеля уже виден, и Euribor снижается, что должно в ближайшие годы помочь жителям Эстонии преодолеть нехватку жилья», - говорит Танель Ребане.
Одновременно опрос, посвященный удовлетворенности жильем, проводился в Латвии и Литве. Показатели жителей Эстонии и Литвы схожи – чуть более половины жителей Литвы – 53 процента – также довольны своим жильем. Однако неудовлетворенность среди жителей Латвии выше, чем в соседних странах: 46 процентов удовлетворены, в то время как 48 процентов удовлетворены лишь частично, а пять процентов не удовлетворены вовсе.
Как для жителей Латвии, так и для жителей Литвы главным изменением, которое люди хотели бы видеть в своем жилье, является его техническое и визуальное состояние. 44 процента жителей Латвии хотели бы, чтобы их дом был в лучшем состоянии. Это касается состояния коммуникаций, крыши и так далее. В отличие от этого, четверо из десяти литовцев хотели бы, чтобы их дома выглядели более привлекательно.
«Жилищный фонд Эстонии более свежий, чем в Латвии и Литве, потому что объем строительства нового жилья здесь выше, чем в других странах Балтии. Цены на строительство практически одинаковы во всех странах Балтии, но в Эстонии покупатели жилья наименее чувствительны к ценам, поэтому мотивация застройщиков в Эстонии самая высокая», - говорит Ребане.
В то время как жители Эстонии недовольны недостатком пространства, о чем заявили 45 процентов респондентов, которые не полностью удовлетворены своим жильем, в Латвии этот показатель составляет 42 процента, а в Литве – 39 процентов. Жители Латвии и Литвы чуть меньше беспокоятся из-за своих соседей, чем жители Эстонии. Если бы это было возможно, то лучших соседей выбрали бы себе 19 процентов жителей Эстонии, в Литве так же поступили бы 16 процентов, а в Латвии 15 процентов.
Общебалтийский опрос, заказанный компанией Luminor, был проведен в сентябре в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. Количество респондентов составило 1012 человек в Эстонии, 1004 человека в Латвии и 1000 человек в Литве. Возраст респондентов составлял от 18 до 74 лет.