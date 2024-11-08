Опрос Удивительно, но факт: основная причина недовольства своим жильем совсем не в ценах на недвижимость

Как для жителей Латвии, так и для жителей Литвы главным изменением, которое люди хотели бы видеть в своем жилье, является его техническое и визуальное состояние. 44 процента жителей Латвии хотели бы, чтобы их дом был в лучшем состоянии. Это касается состояния коммуникаций, крыши и так далее. В отличие от этого, четверо из десяти литовцев хотели бы, чтобы их дома выглядели более привлекательно.

«Жилищный фонд Эстонии более свежий, чем в Латвии и Литве, потому что объем строительства нового жилья здесь выше, чем в других странах Балтии. Цены на строительство практически одинаковы во всех странах Балтии, но в Эстонии покупатели жилья наименее чувствительны к ценам, поэтому мотивация застройщиков в Эстонии самая высокая», - говорит Ребане.

В то время как жители Эстонии недовольны недостатком пространства, о чем заявили 45 процентов респондентов, которые не полностью удовлетворены своим жильем, в Латвии этот показатель составляет 42 процента, а в Литве – 39 процентов. Жители Латвии и Литвы чуть меньше беспокоятся из-за своих соседей, чем жители Эстонии. Если бы это было возможно, то лучших соседей выбрали бы себе 19 процентов жителей Эстонии, в Литве так же поступили бы 16 процентов, а в Латвии 15 процентов.

Общебалтийский опрос, заказанный компанией Luminor, был проведен в сентябре в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. Количество респондентов составило 1012 человек в Эстонии, 1004 человека в Латвии и 1000 человек в Литве. Возраст респондентов составлял от 18 до 74 лет.