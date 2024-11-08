У знаменитого лыжника обнаружили лимфому: я так или иначе ношу шапку, а волосы отрастут

«После начала химиотерапии особых жалоб у меня не было, но я был постоянно уставшим, - рассказал 29-летний лыжник изданию Blick. – А в последнюю неделю физически очень плохо себя чувствовал».

Хинтерманн после химиотерапии остался без волос, но в целом воспринимает ситуацию философски.

«Я так или иначе ношу шапку, а волосы отрастут, - усмехнулся он. – Если учесть, что с началом лечения врачи выдали мне огромный список возможных побочных эффектов, я могу быть очень довольным тем, как все шло до сих пор. Мои показатели крови сейчас тип-топ и все идет так, как запланировано».

Швейцарец уже строит планы, когда мог бы вернуться на соревнования.

«Я не могу тренироваться так же интенсивно, как в обычный подготовительный период. Если исключить предыдущую неделю, то я с момента начала лечения четыре раза в неделю от полутора до двух часов занимался на эргометре. Также делал и силовые тренировки».

В декабре Хинтерманн хочет присутствовать хотя бы в качестве зрителя на этапе Кубка мира в Валь-Гардене. За свою карьеру он выиграл три этапа Кубка мира и семь раз поднимался на пьедестал. На чемпионате мира среди юниоров 2015 года он завоевал бронзу в быстром спуске. В позапрошлом году Хинтерманн представлял сборную Швейцарии на зимних Олимпийских играх в Пекине, где финишировал 16-м в скоростном спуске.