Найдено место для строительства элитной недвижимости в центре Таллинна

По уже сложившейся традиции, дому будет присвоено собственное имя. В этот раз девелоперы решили дать дому имя некогда уважаемого хлебобулочного магната по фамилии Грюнберг.

Судя по проекту, привлекательный внешне дом будет расположен по адресу Якоби, 17, на тихой улице, которая при этом находится в нескольких минутах ходьбы от делового и торгового района столицы.

«Для Capital Mill прошлый год был очень насыщенным: недавно мы завершили строительство жилого микрорайона Лаансерва в Виймси, в конце года будет достроен эксклюзивный жилой дом на улице Луйзе у подножия Тынисмяги, и вот мы начинаем новый девелоперский проект, то есть Grünbergi Maja - Дом Грюнберга», — сказал Каарел Лойгу, генеральный директор Capital Mill.

В доме на улице Якоби будет 17 квартир. Фото: Capital MIll

По его словам, команда разработчиков Capital Mill убеждена, что Grünbergi Maja будет соответствовать высоким стандартам. Особое внимание в проекте уделяется функциональности и качеству. Будущим жильцам будет предложен безопасный и стильный дом в самом центре города.

«Сегодняшняя ситуация на рынке более благоприятна для покупки недвижимости по сравнению с первым и вторым кварталами этого года: ставка Euribor падает, банки делают клиентам разные предложения, а банковская конкуренция привела к тому, что процентные ставки по жилищным кредитам оказались на самом низком уровне за последние годы», - сказала Элери Керде, член правления Uus Maa Five Stars.

«Все это должно придать покупателям больше смелости и уверенности при покупке недвижимости. Начавшийся процесс продажи Grünbergi Maja подтверждает ту же тенденцию, мы видим большой интерес клиентов к этому проекту, и сегодня уже официально оформлены первые предварительные договоры», - добавила она.

Всего в новом доме будет 17 квартир, среди которых упор будет сделан на трех- и четырехкомнатные семейные апартаменты. В центре города не так много больших квартир, к тому же на текущем этапе строительства дома есть возможность учесть пожелания покупателей относительно планировки квартир.

Строительные работы осуществляет компания Unico Eesti OÜ. Строительство началось в октябре 2024 года, сдать объект планируют к концу 2025 года. Автор архитектурного решения – Arkhitektuuribüro Panda. За проектные работы отвечает Keskkonnaprojekt OÜ, а авторский надзор осуществляет Inseneribüro Telora OÜ. В качестве партнера по продажам выступает бюро недвижимости Uus Maa Five Stars.