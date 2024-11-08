В Амстердаме неизвестные с палестинскими флагами напали на израильтян

Сообщается, что некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По разным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков.

Как пишет «Едиот Ахронот», перед игрой болельщики израильского клуба сняли вывешенный на улице флаг Палестины. После игры на израильтян напали в нескольких местах города. У пострадавших побои и ножевые ранения.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 10 человек получили ранения, с двумя израильтянами связаться не удалось. Степень тяжести полученных ранений уточняется.

Представители полиции Нидерландов сообщили, что получили ряд сообщений о драках в центре города. По данным полицейских, после беспорядков были задержаны 57 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолёта для возвращения в страну израильских граждан. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.