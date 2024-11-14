Епископ Тартуский Даниил в передаче «Кофе+» сказал, что Пюхтицкий монастырь не может сменить подчинение, но надеется, что на деятельности монастыря это не отразится. «Я думаю, наш министр не хочет войти в историю как человек, закрывший монастырь, которому 133 года», - сказал епископ. Rus.Postimees попросил православных богословов прокомментировать аргументы ЭПЦ МП в отстаивании права монастыря остаться в подчинении патриарха Кирилла.
Доктор богословия о позиции Пюхтицкого монастыря: неправославно утверждать, что спасение души зависит от правового статуса
Напомним, что летом этого года состоялась встреча министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и игуменьи Филареты - настоятельницы Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря (далее - монастырь).
Министр предложил руководству монастыря подумать над возможностью выхода из подчинения Московскому патриархату и дал время на размышления. В августе игуменья Филарета попросила дополнительное время.
29 октября Пюхтицкий монастырь обратился с письмом к министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу, в котором объяснил, что требование государства о выходе монастыря из юрисдикции Московского Патриархата и отказе от ставропигиального статуса обители неприемлемо и не может быть выполнено.
Монастырь остался при своем мнении, что не обладает полномочиями и правами самостоятельного обращения к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой о снятии с монастыря статуса ставропигии и о переходе Монастыря в подчинение Константинополя.
«Принимая монашество, человек вступает на путь иноческой жизни и становится членом духовного братства или сестричества. Само таинство монашества и даваемые при постриге обеты делают невозможным насельницам монастыря самочинно и самовольно менять уклад своей жизни», - отвечает министру Ляэнеметсу монастырь.
В монастыре считают, что предполагаемое наделение послушниц правом волеизъявления при выборе юрисдикции находится в прямом противоречии как с самим понятием монашества, так и с основанными на отречении от мира обетами.
«Подобная инициатива со стороны самого монастыря в прямом смысле является для нас монашествующих духовной смертью, когда будут потеряны и единство со Вселенской Церковью и, что еще страшнее - присутствие Святого Духа» - сказано в письме.
Юрисдикция и обеты - два разных измерения
Возможно мы, как люди светские, неправильно понимаем мысль о духовной смерти, но означает ли это, что если монастырь попросит Кирилла о выходе из его административного подчинения, то от монахинь и обители благодать отступит?
Какая все-таки связь между бюрократией и духовной жизнью? За ответами на свои вопросы мы обратились к тем, кто так же, как и игуменья Филарета, посвятил жизнь церкви. Для комментирования мы предоставили полный текст письма Пюхтицкого монастыря к министру.
Письмо проанализировал для нас доктор богословия архимандрит Кирилл Говорун, который был проректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, а также заместителем председателя Учебного комитета РПЦ. Говорун считает, что позиция Пюхтицкого монастыря строится на ошибочных аргументах.
«Юрисдикционный статус монашеской общины не связан с духовным устройством или обетами, которые ее члены дают - это два совершенно разных измерения»
Доктор богословия, архимандрит Кирилл Говорун.
По словам Говоруна, если утверждения монастыря принять как верное, то можно прийти к совершенно неправославному утверждению, что само спасение или духовное совершенство зависят от юрисдикции. «Эта идея никак не согласуется с православным учением или духовными традициями монашества», - пояснил архимандрит.
Он говорит, что в истории монашества очень часто сами общины инициировали вопросы о своей юрисдикции, они неоднократно обличали епископов и даже патриархов, отклонявшихся от норм православия.
«Достаточно вспомнить Студийский монастырь в эпоху иконоборчества. Утверждать, что такие инициативы противоречат духовному устройству - это отрицать подвиги таких отцов Церкви как преподобные Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин или Феодор Студит», - аргументирует Кирилл Говорун.
По словам архимандрита, эти отцы церкви обличали и патриархов, и императоров в нарушениях законов божественных и человеческих, и при этом оставались монахами, да еще такими, что стали примером для последующих поколений как мужского, так и женского монашества.
Профессор Киевской православной богословской академии Митрополит Белоцерковский Евстратий (УПЦ) тоже прочел письмо и пришел к выводу, что исторические обстоятельства, приведенные в письме монастыря, как раз подтверждают, что резкое изменение в политических условиях уже становилось причиной изменений в юрисдикции церкви в Эстонии.
Монашеские общины не раз переселялись
По мнению митрополита Евстратия, аргументация монастыря могла бы считаться справедливой, если бы в Эстонии православная церковь была представлена исключительно церковью с российской юрисдикцией - ЭПЦ МП.
«Выход из этой юрисдикции мог восприниматься как выход из Православной Церкви, - считает митрополит. - Но в Эстонии есть автономная Церковь в юрисдикции Константинополя, следовательно, речь идет не о выборе между выполнением канонических норм и их отрицанием, а между тем, какую трактовку канонов выбирает монастырь - московскую или константинопольскую».
Он объяснил, что статус ставропигии - это вовсе не «статус высокого авторитета», как это ложно подается в письме, а статус экстерриториальности, так как руководителем монастыря является непосредственно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл».
«Состояние, в котором сейчас находится монастырь, было вызвано пребыванием Эстонии в составе Российской империи и СССР. Сохранение этого состояния сейчас является, по существу, игнорированием того факта, что Эстонская Республика давно является независимым государством», - считает Евстратий.
По его словам, в истории можно найти немало примеров того, как монашеские общины, недовольные политическими изменениями, меняли место пребывания: «Преподобный Антоний Печерский из-за конфликта с князем ушел из Киева и поселился в Чернигове. Монахи монастыря на Валааме, когда эти земли оказались под оккупацией СССР, переехали в Финляндию, где продолжили жить своей монашеской общиной».
Митрополит Белоцерковский подчеркнул, что из этих примеров следует простой вывод: если совесть и убеждения не позволяют монахиням оставить подчиненность российскому патриарху и они недовольны нормами, которые для собственной безопасности устанавливает Эстония, то они могут переселиться на территорию РФ.
«В письме министру есть противоречия, - считает Евстратий. - Автор утверждает, что монастырь не имеет полномочий принимать решения, а только может выполнять послушание. Одновременно в письме речь идет о внутреннем самоуправлении, о Духовном соборе монастыря и самостоятельности от указаний местной епархии».
По мнению богослова, в случае необходимости органы самоуправления монастыря не только могут, но обязаны принимать решения, касающиеся его жизни, если никакой другой орган на это не способен.
«Молитву о победе, которую Кирилл обязал читать во всех храмах РПЦ, они сами в монастыре решили не читать, то есть в этом решении самостоятельно отказались подчиняться российскому патриарху. Почему в других вопросах они не могут этого сделать?», - задает вопрос митрополит Белоцерковский.
Патриарх Кирилл ошибается или нет?
Для объяснения вопроса о том, как послушницы понимают различные заявления патриарха Кирилла, в письме монастыря сказано так: «Православная Церковь не наделяет Патриарха теми особыми полномочиями, которыми наделен Папа Римский для католиков [...] Патриарх может ошибаться, и не все сказанное им может оказаться истиной».
С одной стороны, авторы письма признают, что не все сказанное патриархом Московским и всея Руси - истина. Они пишут, что патриарх, «как и все другие люди Церкви, не застрахован от падения. Однако Церковь не погибнет падением отдельных людей».
С другой стороны, прямо в письме не сказано, что он ошибается, благославляя агрессивную войну. Более того, имеет смысл напомнить, что в июле этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл служил литургию в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, на которой ему сослужил епископ Нарвский и Причудский Лазарь. После литургии было сделано вот такое групповое фото.
Епископ не имеет прямого отношения к монастырю, безусловно, но он является представителем того же Московского патриархата в Эстонии, что и монастырь и такое сослужение Лазаря тоже дает представление об отношениях ЭПЦ МП и патриарха Кирилла.
В письме монастыря, например, сказано, что «при том обилии проповедей Патриарха, написанных статей и сказанных во всевозможных собраниях словах, не может Церковь разом определить его внутреннее устроение души, как «хищника, разоряющего Церковь».
Патриарх может «ошибаться или обманываться», сказано в письме. Если нынешний Патриарх делает богопротивные дела, то они очень скоро будут разрушены, и он перестанет быть участником Церкви Христовой.