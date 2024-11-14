Доктор богословия о позиции Пюхтицкого монастыря: неправославно утверждать, что спасение души зависит от правового статуса

Митрополит Белоцерковский Евстратий служит в храме Великомученика Юрия Победителя. 1 октября 2024 г. Фото: Из частного архива

«Состояние, в котором сейчас находится монастырь, было вызвано пребыванием Эстонии в составе Российской империи и СССР. Сохранение этого состояния сейчас является, по существу, игнорированием того факта, что Эстонская Республика давно является независимым государством», - считает Евстратий.

По его словам, в истории можно найти немало примеров того, как монашеские общины, недовольные политическими изменениями, меняли место пребывания: «Преподобный Антоний Печерский из-за конфликта с князем ушел из Киева и поселился в Чернигове. Монахи монастыря на Валааме, когда эти земли оказались под оккупацией СССР, переехали в Финляндию, где продолжили жить своей монашеской общиной».

Митрополит Белоцерковский подчеркнул, что из этих примеров следует простой вывод: если совесть и убеждения не позволяют монахиням оставить подчиненность российскому патриарху и они недовольны нормами, которые для собственной безопасности устанавливает Эстония, то они могут переселиться на территорию РФ.

«В письме министру есть противоречия, - считает Евстратий. - Автор утверждает, что монастырь не имеет полномочий принимать решения, а только может выполнять послушание. Одновременно в письме речь идет о внутреннем самоуправлении, о Духовном соборе монастыря и самостоятельности от указаний местной епархии».

По мнению богослова, в случае необходимости органы самоуправления монастыря не только могут, но обязаны принимать решения, касающиеся его жизни, если никакой другой орган на это не способен.