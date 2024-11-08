Замуровали, демоны! Жильцы многоквартирного дома чувствуют себя обманутыми и хотят потребовать компенсации от города

После того, как портал Virumaa Teataja написал, что из-за пристройки Дома музыки Укуару инсоляция части квартир дома на Выймла, 3, то есть попадание прямых солнечных лучей в помещения, снизится ниже разрешенной нормы и что город Раквере нарушил надлежащую административную практику, не предупредив об этом жильцов соседнего дома, владелец одной из квартир Аури Тоомик решил, что будет обращаться для решения этой ситуации в горуправу.

«Я сел и начал думать, что теперь делать дальше, - сказал Тоомик. - Очевидно, что стоимость моей квартиры снизилась. Я бы точно не купила ее в 2021 году, если бы знал, что пристройка создаст такую ​​проблему. Как я понимаю сейчас, я имел полное право знать, что инсоляция снизится ниже разрешенной нормы, и город должен был в свое время проинформировать об этом жильцов дома».