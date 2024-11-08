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Замуровали, демоны! Жильцы многоквартирного дома чувствуют себя обманутыми и хотят потребовать компенсации от города

Перевод: София Солдатенко
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Вид, который теперь открывается из окна квартиры Аури Тоомика. Теперь в его квартиру солнечный свет совсем не попадает.
Вид, который теперь открывается из окна квартиры Аури Тоомика. Теперь в его квартиру солнечный свет совсем не попадает. Фото: Ain Liiva

Владеющий квартирой в доме на Выймла, 3 в Раквере Аури Тоомик раздумывает, стоит ли требовать от городской управы компенсации, поскольку в свете новых обстоятельств стало ясно, что его собственность потеряла в цене из-за пристройки Дома музыки. Об этом думает и председатель квартирного товарищества Зарах Давыдов, но на данный момент он не знает, должно ли ходатайство подавать товарищество или каждый собственник пострадавших квартир.

После того, как портал Virumaa Teataja написал, что из-за пристройки Дома музыки Укуару инсоляция части квартир дома на Выймла, 3, то есть попадание прямых солнечных лучей в помещения, снизится ниже разрешенной нормы и что город Раквере нарушил надлежащую административную практику, не предупредив об этом жильцов соседнего дома, владелец одной из квартир Аури Тоомик решил, что будет обращаться для решения этой ситуации в горуправу.

«Я сел и начал думать, что теперь делать дальше, - сказал Тоомик. - Очевидно, что стоимость моей квартиры снизилась. Я бы точно не купила ее в 2021 году, если бы знал, что пристройка создаст такую ​​проблему. Как я понимаю сейчас, я имел полное право знать, что инсоляция снизится ниже разрешенной нормы, и город должен был в свое время проинформировать об этом жильцов дома».

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