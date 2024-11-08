Замуровали, демоны! Жильцы многоквартирного дома чувствуют себя обманутыми и хотят потребовать компенсации от города

Владеющий квартирой в доме на Выймла, 3 в Раквере Аури Тоомик раздумывает, стоит ли требовать от городской управы компенсации, поскольку в свете новых обстоятельств стало ясно, что его собственность потеряла в цене из-за пристройки Дома музыки. Об этом думает и председатель квартирного товарищества Зарах Давыдов, но на данный момент он не знает, должно ли ходатайство подавать товарищество или каждый собственник пострадавших квартир.
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После того, как портал Virumaa Teataja написал, что из-за пристройки Дома музыки Укуару инсоляция части квартир дома на Выймла, 3, то есть попадание прямых солнечных лучей в помещения, снизится ниже разрешенной нормы и что город Раквере нарушил надлежащую административную практику, не предупредив об этом жильцов соседнего дома, владелец одной из квартир Аури Тоомик решил, что будет обращаться для решения этой ситуации в горуправу.