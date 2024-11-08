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МАРЕК СТРАНДБЕРГ У проигравшей стороны на выборах президента США опять женское лицо

Перевод: Павел Соболев
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Камала Харрис.
Камала Харрис. Фото: Hu Yousong/Scanpix
  • Женщины никогда не попадали в Белый дом
  • Дональд Трамп победил и Хиллари Клинтон, и Камалу Харрис
  • До Хиллари Клинтон на пост президента баллотировались 11 женщин

Избиратели в США приняли свое решение. Они в очередной раз не избрали женщину президентом. Помимо Камалы Харрис, баллотировалась Джилл Эллен Стайн от Партии зеленых. В прошлый раз Трамп соперничал с Хиллари Клинтон. До Клинтон на пост хозяина Белого дома претендовали еще 11 женщин, при этом впервые женщина претендовала на президентский пост в 1872 году, пишет глава редакции науки и техники Марек Страндберг.

Будучи в 1872 году 34-летней, Виктория Клафлин Вудхалл потерпела поражение от Улисса Гранта, который был на 16 лет старше ее. Вудхалл была упорной женщиной - она стала первой женщиной-владелицей инвестиционной фирмы на Уолл-стрит. Она умерла в возрасте 89 лет. Вместе с деловым партнером в лице своей сестры, Теннесси Селестой Клафлин, она стала основателем первой созданной женщинами - и довольно эзотерической - газеты. Еженедельник Woodhyll & Claflins издавался с 1870 по 1876 год.

В Америке так принято, что власть идет рука об руку с бизнесом и СМИ. Такая практика сохранилась до настоящего времени. Но и это не помогает. Подводя итог, можно сказать, что на протяжении последних 152 лет и независимо от того, была ли это Демократическая, Республиканская или какая-то другая политическая партия (Вудхалл была официальным кандидатом от Партии равных прав, эта партия действовала только в период с 1872 по 1888 годы), быть женщиной - это всегда то, что на президентских выборах не приносит успеха. На высокие посты женщин в стране назначают, но когда встает вопрос о самом существенном выборе народа, чаша весов склоняется не в их пользу.

Клинтон набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп на выборах 2016 года, но достигла этого успеха не в колеблющихся штатах. Мы знаем, что равные права для обоих полов и рас, как и вообще любые равные права, в этой болотистой стране достигаются мучительно и с большим трудом. В этом смысле демократы просто посадили в танк вице-президента Камалу Харрис, потому что вся их кампания с самого начала была до досадности шаткой во многих аспектах.

Также звучат упреки в том, что вежливая и эмпатичная Харрис не смогла дистанцировать себя от Джо Байдена. Могут быть и другие причины: небелые мужчины не хотят голосовать даже за небелую «женщину-босса», и если вы посмотрите на долю голосов Джо Байдена, она была значительно выше, чем у Харрис, в одних и тех же округах. Неужели и женщины, которые в иной ситуации голосовали бы за демократа, не проголосовали за Харрис в нынешем случае? Харрис в этом разделе изрядно проигрывает. Из-за этой «занозы» у нее самой все же не свело дыхание, но зато у юной аудитории после ее благодарственной речи выступили слезы на глазах.

Поражения - лучшие учителя, чем победы. Есть такое правило. Но, как мы знаем, из правил есть исключения, и с Дональдом Трампом это не действует. При этом и с точки зрения культурно-правового пространстве здесь трудно понять, как осужденный преступник может быть избран президентом. Но ведь может же.

Трудно предсказать, когда принесет присягу первая женщина-президент США. Возможно, в 2072 году, когда исполнится 200 лет со дня выдвижения кандидатуры Виктории Клафлин Вудхалл.

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