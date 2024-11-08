МАРЕК СТРАНДБЕРГ У проигравшей стороны на выборах президента США опять женское лицо

Будучи в 1872 году 34-летней, Виктория Клафлин Вудхалл потерпела поражение от Улисса Гранта, который был на 16 лет старше ее. Вудхалл была упорной женщиной - она стала первой женщиной-владелицей инвестиционной фирмы на Уолл-стрит. Она умерла в возрасте 89 лет. Вместе с деловым партнером в лице своей сестры, Теннесси Селестой Клафлин, она стала основателем первой созданной женщинами - и довольно эзотерической - газеты. Еженедельник Woodhyll & Claflins издавался с 1870 по 1876 год.

В Америке так принято, что власть идет рука об руку с бизнесом и СМИ. Такая практика сохранилась до настоящего времени. Но и это не помогает. Подводя итог, можно сказать, что на протяжении последних 152 лет и независимо от того, была ли это Демократическая, Республиканская или какая-то другая политическая партия (Вудхалл была официальным кандидатом от Партии равных прав, эта партия действовала только в период с 1872 по 1888 годы), быть женщиной - это всегда то, что на президентских выборах не приносит успеха. На высокие посты женщин в стране назначают, но когда встает вопрос о самом существенном выборе народа, чаша весов склоняется не в их пользу.