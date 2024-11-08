Самая сексуальная в мире легкоатлетка набила в интимной части тела дерзкую татуировку

Бегунья на 400 метров сделала свою первую татуировку практически на пятой точке.

«Я так счастлива! Именно так, как я хотела», - порадовалась Шмидт в своих историях в Instagram, сообщает Toronto Sun.

Alica Schmidt, ‘world’s sexiest athlete,’ shows off cheeky new Olympic tattoo, via @danbilicki https://t.co/Bso8LhCJ0r — Toronto Sun (@TheTorontoSun) November 6, 2024

Шмидт входила в состав женской сборной Германии в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх в Париже. Она стала суперзнаменитостью в 2017 году, когда австралийский журнал Busted Coverage назвал Шмидт самой сексуальной легкоатлеткой в ​​мире.

На данный момент у Шмидт почти шесть миллионов подписчиков в Instagram, хотя ее спонртивные успехи совсем не такие громкие. Для сравнения, у одной из крупнейших звезд легкой атлетики, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Армана Дюплантиса, всего 1,4 миллиона подписчиков.

Огромная популярность принесла Алике Шмидт множество выгодных сделок. Например, она стала рекламным лицом бренда одежды Hugo Boss.

При этом ранее Шмидт заявляла, что ей не нравится, когда ее считают в социальных сетях трендсеттером. Тем не менее, она признала, что у популярности есть и положительная сторона.

«Это помогает с доходом. Моя страсть - привлекать людей и показывать, что такое будни спортсмена. Я надеюсь, что смогу вдохновить их на спортивный и здоровый образ жизни», - сказала Шмидт финской газете Iltalehti прошлым летом.