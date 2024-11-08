Поздравляем! Жительнице Эстонии Александре Рыбаковой исполнилось 103 года

Александра Рыбакова живет у дочери Светланы в Ряпина. Раньше долгожительница жила в Выыпсу, но в последние годы дочь возит ее туда только летом.

Пожилую даму пришли поздравить представители волости Ряпина, которые отметили, что она весьма разговорчивая.

Рыбакова – вторая по возрасту жительница волости Ряпина. Старейшая жительница волости Лейда Мейнберг в июне этого года отпраздновала свой 104-й день рождения.

Специалист по связям с общественностью волости Ряпина Риво Вебер сказал, что помимо этих дам почтенного возраста среди жителей волости есть еще двое столетних. «И еще одному жителю волости 16 ноября исполнится сто лет», - добавил он.