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Спасатели потушили загоревшийся в деревянном доме электрощит

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня ночью в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вяльякюла, что в волости Саарде Пярнуского уезда. В двухэтажном деревянном жилом доме загорелись электрический щит и проводка.

Прибывшие незадолго до 3 часов ночи на место происшествия спасатели отключили в здании электричество и потушили возгорание с помощью пенного огнетушителя.

Из-за того, что проводка в здании была старой и опасной, электричество сразу после завершения работ по тушению в здании включено не было. На место вызвали электрика, чтобы он проверил электросистему.

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