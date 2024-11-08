Сегодня ночью в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Вяльякюла, что в волости Саарде Пярнуского уезда. В двухэтажном деревянном жилом доме загорелись электрический щит и проводка.
Спасатели потушили загоревшийся в деревянном доме электрощит
Прибывшие незадолго до 3 часов ночи на место происшествия спасатели отключили в здании электричество и потушили возгорание с помощью пенного огнетушителя.
Из-за того, что проводка в здании была старой и опасной, электричество сразу после завершения работ по тушению в здании включено не было. На место вызвали электрика, чтобы он проверил электросистему.