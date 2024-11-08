Готовите еду – не спите! В двух квартирах в Таллинне произошли пожары

В первом случае, когда из квартиры поступил сигнал тревоги, связаться с контактным лицом не удалось, и на место происшествия был отправлен патруль G4S. На звонок по домофону тоже никто не ответил, однако в окнах горел свет и, поскольку окна были приоткрыты, было слышно, что в квартире сработал датчик Nublu.

Патрульный охранник позвонил соседям, однако никто не открыл, и он вызвал спасателей. После прибытия спасателей один из жильцов дома открыл дверь в подъезд. Квартира, из которой поступал сигнал тревоги, была не заперта, поэтому патрульный охранник и спасатели смогли войти.

«Оказалось, что хозяин задремал на диване, а на плите сгорела еда. Возгорание потушили, помещения проветрили», - сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Уже на следующий день похожий инцидент произошел и в другой таллиннской квартире. Патрульный охранник, отреагировавший на сигнал пожарной тревоги, постучал в дверь; ему никто не открыл, при этом в окно было видно, что в комнате горит свет, а в подъезде чувствовался запах дыма.

На место происшествия вызвали спасателей. В итоге жилец квартиры открыл дверь, и выяснилось, что находившиеся в квартире мужчина и женщина варили пельмени и уснули, а еда сгорела на плите.

«Это наглядные примеры того, насколько легко в любой квартире может вспыхнуть пожар, и сигнала датчика может оказаться недостаточно. Поэтому разумно установить дома умный датчик, который умеет передавать сигнал тревоги тем, кто на него отреагирует», – добавил Пярьяла.