«Живем в страхе»: семью с тремя детьми по-прежнему хотят выселить из дома, в ремонт которого они вложили 40 000 евро

Напомним, что Эрко лишился своего дома в Пиквере в результате аукциона по продаже унаследованной недвижимости. Хотя девять лет назад он купил дом у пожилого эстонца, стороны не заверили сделку нотариально.

Когда продавец дома умер, его недвижимость перешла к его сыну как часть наследства. Но сын влез в долги, и в какой-то момент судебный исполнитель, не известив Эрко, выставил дом на аукцион, чтобы покрыть долги. Так дом был перепродан всего за несколько тысяч евро.