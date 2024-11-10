«Живем в страхе»: семью с тремя детьми по-прежнему хотят выселить из дома, в ремонт которого они вложили 40 000 евро

В начале сентября Kuuuurija рассказывала об учителе математики Эрко Эльмике, который с женой и тремя детьми вот-вот должен был оказаться на улице. Что изменилось в его жизни с того времени?
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Напомним, что Эрко лишился своего дома в Пиквере в результате аукциона по продаже унаследованной недвижимости. Хотя девять лет назад он купил дом у пожилого эстонца, стороны не заверили сделку нотариально.