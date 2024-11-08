Президент Украины сдержанно отреагировал на результаты выборов в США. Что касается предвыборного заявления переизбранного президента США о том, что он может быстро положить конец войне, украинский президент заявил, что это невозможно. Президент Украины очень правильно заявил, что прекращение боев без гарантий безопасности для Украины означает просто продолжение оккупации.
В СМИ широко распространены ссылки на инсайдерскую информацию команды украинского президента о том, что смена американской администрации их устраивает. Украинские чиновники пока публично не выразили столь четкой позиции.
С весны этого года президент и правительство Украины своей более активной внешнеполитической деятельностью пытаются показать, что Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны. Нерешительность администрации президента Байдена по ряду вопросов помощи Украине, безусловно, разочаровывала. Анонимные инсайдерские сведения о том, что президент Трамп намерен, так сказать, заморозить войну на Украине, распространившиеся в западных СМИ за последние несколько дней, похоже, не имеют сильной связи с реальной жизнью.
Теперь открылось новое временное окно для манипулирования СМИ, которое, вероятно, продлится до тех пор, пока новый президент не вступит в должность, или даже дольше. Все это во многом способствует усилению российского давления на Украину.
По данным Politico, администрация уходящего президента все еще пытается выделить Украине дополнительные 6 млрд долларов в качестве военной помощи за последние два месяца. Остается непонятным, почему эта военная помощь задерживается до сих пор, когда были все возможности организовать эту столь необходимую помощь по большей части нормальным и эффективным способом.