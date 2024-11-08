РАЙНЕР САКС Старые трюки россиян: бомбы летят в жилые дома и больницы

Вчера российская армия нанесла удар по жилым домам и больнице в Запорожье пятью планирующими бомбами. В результате атаки погибли 8 человек, самому младшему из которых - один год. Также насчитывается 40 раненых, самому младшему из которых - четыре месяца.

Ракетные обстрелы под Одессой поразили жилые дома и транспортное предприятие. Один человек погиб, 9 человек получили ранения. В результате взрыва планирующей бомбы пострадал жилой дом в Харькове; пострадали не менее 19 человек.

Еще больше ракет было использовано при сегодняшней ночной атаке на Киев. Подробной информации о нападении пока не приводится. Известно лишь, что в Киевской области пострадали четыре человека.

Реакция Москвы и Киева на победу Трампа

Президент России продолжил свою нынешнюю информационную политику и заявил, что не будет звонить первым президенту США Трампу, так как считает, что президент Трамп сам может позвонить ему первым. Российский президент много иронизировал по поводу частых телефонных звонков, сделанных ему ранее лидерами западных стран, подразумевая, что они не были инициированы им. При этом он добавил, что готов общаться и вести диалог с президентом США... Трамп не дал вовлечь себя в эту игру и лаконично заявил, что готов общаться с президентом России.