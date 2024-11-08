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РАЙНЕР САКС Старые трюки россиян: бомбы летят в жилые дома и больницы

Перевод: Павел Соболев
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Спасательные работы на месте разрушенной российским ударом в 2022 году школы в Украине.
Спасательные работы на месте разрушенной российским ударом в 2022 году школы в Украине. Фото: Ukrainian State Emergency Service / AFP / SCANPIX
  • Российские бомбы снова попали в гражданские объекты
  • Путин не хочет показывать гибкость позиций в отношении Украины в преддверии нового срока Трампа
  • Общее количество атак россиян на фронтах уменьшилось, но их интенсивность не снизилась

Российская армия продолжила политику нанесения авиаударов по украинским городам, в результате которых получают повреждения жилые дома и больницы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера российская армия нанесла удар по жилым домам и больнице в Запорожье пятью планирующими бомбами. В результате атаки погибли 8 человек, самому младшему из которых - один год. Также насчитывается 40 раненых, самому младшему из которых - четыре месяца.

Ракетные обстрелы под Одессой поразили жилые дома и транспортное предприятие. Один человек погиб, 9 человек получили ранения. В результате взрыва планирующей бомбы пострадал жилой дом в Харькове; пострадали не менее 19 человек.

Еще больше ракет было использовано при сегодняшней ночной атаке на Киев. Подробной информации о нападении пока не приводится. Известно лишь, что в Киевской области пострадали четыре человека.

Реакция Москвы и Киева на победу Трампа

Президент России продолжил свою нынешнюю информационную политику и заявил, что не будет звонить первым президенту США Трампу, так как считает, что президент Трамп сам может позвонить ему первым. Российский президент много иронизировал по поводу частых телефонных звонков, сделанных ему ранее лидерами западных стран, подразумевая, что они не были инициированы им. При этом он добавил, что готов общаться и вести диалог с президентом США... Трамп не дал вовлечь себя в эту игру и лаконично заявил, что готов общаться с президентом России.

Политика российского президента означает, что российские лидеры не хотят демонстрировать гибкость своих прежних позиций по Украине в начале своих отношений с новым президентом США. Президент России рассчитывает, что первые переговоры будут согласованы по официальным каналам с соответствующей повесткой дня. Это не означает, что Россия не готова к какому-либо обмену информацией по неофициальным каналам.

Президент Украины сдержанно отреагировал на результаты выборов в США. Что касается предвыборного заявления переизбранного президента США о том, что он может быстро положить конец войне, украинский президент заявил, что это невозможно. Президент Украины очень правильно заявил, что прекращение боев без гарантий безопасности для Украины означает просто продолжение оккупации.

В СМИ широко распространены ссылки на инсайдерскую информацию команды украинского президента о том, что смена американской администрации их устраивает. Украинские чиновники пока публично не выразили столь четкой позиции.

С весны этого года президент и правительство Украины своей более активной внешнеполитической деятельностью пытаются показать, что Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны. Нерешительность администрации президента Байдена по ряду вопросов помощи Украине, безусловно, разочаровывала. Анонимные инсайдерские сведения о том, что президент Трамп намерен, так сказать, заморозить войну на Украине, распространившиеся в западных СМИ за последние несколько дней, похоже, не имеют сильной связи с реальной жизнью.

Теперь открылось новое временное окно для манипулирования СМИ, которое, вероятно, продлится до тех пор, пока новый президент не вступит в должность, или даже дольше. Все это во многом способствует усилению российского давления на Украину.

По данным Politico, администрация уходящего президента все еще пытается выделить Украине дополнительные 6 млрд долларов в качестве военной помощи за последние два месяца. Остается непонятным, почему эта военная помощь задерживается до сих пор, когда были все возможности организовать эту столь необходимую помощь по большей части нормальным и эффективным способом.

Госдепартамент США заявил, что продолжит переговоры с союзниками по поиску контрмер против действий Северной Кореи в войне России против Украины. Представитель Госдепа добавил, что пока не может дать намеки на содержание этих мер. Он подчеркнул, что для этого работает коалиция стран, в которую входят более 50 стран. Подобное заявление не производит очень сильного впечатления и никак не сдерживает ни Россию, ни Северную Корею.

Положение на поле боя

Общее количество атак российской армии на фронтах несколько снизилось, но интенсивность атак к югу от Донецка остается высокой.

По данным украинских военных сводок, российская армия начала новые атаки в Курской области. Сообщений об изменениях на линии фронта не поступало.

На харьковском направлении продолжаются менее напряженные позиционные бои в районе Волчанска.

В направлении Купянска и Лимана число атак российской армии вновь возросло, однако больших успехов наступающим это не принесло. В районе Северска продолжаются позиционные бои.

В районе Бахмута атаки российской армии вчера были более активными, чем раньше, но не дали результатов. Бои продолжаются и в нескольких кварталах города Торецк, но они в основном ограничиваются перемещениями в серой зоне.

Продолжается серьезное наступление в направлении Покровска, и российская армия добилась незначительного улучшения позиций. К юго-западу от Донецка продолжается очень агрессивное наступление, и вчера днем ​​российская армия также добилась незначительных успехов в этом районе.

На Южном фронте армия РФ бездействовала и ограничивалась атаками авиации. Активные бои продолжаются на островах Днепра.

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