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Фото Мастеровитый житель Валгамаа превратил заброшенную мызу в жилой дом

Перевод: Вера Копти
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Калев Ройо очень любит работать с деревом, это можно увидеть в его доме, где дерево используется очень разнообразно.
Калев Ройо очень любит работать с деревом, это можно увидеть в его доме, где дерево используется очень разнообразно. Фото: Tiit Loim

Руки-ноги есть – так в чем проблема? Именно эти слова стали девизом Калева Ройо во время реставрации недавно приобретенного им здания мызы Соонтага.

Когда Калев Ройо, родившийся в Сангасте и в одно время живший в Тырва, три года назад поехал осматривать земельный участок возле водохранилища Соонтага, личных причин у него для этого не было. Также у него не было планов создать общественный центр, отель или спа-центр, как это иногда делается в мызных комплексах. «Я просто искал место, где я мог бы жить», - объяснил он.

Калев Ройо восстанавливает мызу Соонтага уже более трех лет.
Калев Ройо восстанавливает мызу Соонтага уже более трех лет. Фото: Tiit Loim
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