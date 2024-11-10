Фото Мастеровитый житель Валгамаа превратил заброшенную мызу в жилой дом

Когда Калев Ройо, родившийся в Сангасте и в одно время живший в Тырва, три года назад поехал осматривать земельный участок возле водохранилища Соонтага, личных причин у него для этого не было. Также у него не было планов создать общественный центр, отель или спа-центр, как это иногда делается в мызных комплексах. «Я просто искал место, где я мог бы жить», - объяснил он.