Константин Васильев объявил о завершении карьеры

На счету 40-летнего Васильева на данный момент 282 игры и 106 голов.

Васильев, завершивший карьеру в национальной сборной в мае, войдет в историю как лучший игрок сборной Эстонии.

В составе сборной он принял участие в 158 официальных международных соревнованиях и забил в них 26 голов.

«Одно можно сказать наверняка: независимо от хода игры, я запомню этот день навсегда, потому что финальный свисток арбитра также станет финальным и для моей игровой карьеры. Это было долгое и по-настоящему незабываемое путешествие, во время которого я испытал много разных эмоций», - сказал Васильев.

«Я надеюсь найти способ лично или через средства массовой информации выразить признательность всем тем, кто был частью этого фантастического приключения! Я хотел бы особенно поблагодарить членов моей семьи, которые постоянно были рядом со мной и поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Спасибо вам, дорогие любители футбола! До встречи на стадионе! Давайте завершим этот сезон победой!» - написал Васильев в аккаунте «Флоры» в соцсетях.

Фото: FC Flora/Facebook

Васильев попал под шквал критики со стороны болельщиков «Флоры» и эстонской национальной сборной в апреле, когда дал интервью Õhtuleht, в котором прокомментировал военное вторжение России в Украину. Тогда бывший капитан сборной Эстонии не смог выбрать сторону в упомянутой войне.

В связи с этим в начале сезона Васильева лишили капитанской повязки «Флоры», которую он носил с 2019 года. «Могу сказать лишь то, что принято решение относительно статуса капитана. Новым капитаном "Флоры" стал Рауно Аллик. Мы решили не идти на конфликт с болельщиками и людьми. В остальном Костя - наш игрок», - передал в мае портал Soccernet.ee слова тогдашнего главного тренера «Флоры» Норберта Херда.