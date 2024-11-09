ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Спор МВД и православной церкви: Богу богово, и кесарю не надо вмешиваться в его дела

Какие бы темы глава МВД не поднимал до уровня общеэстонского внимания, у них видна странная особенность: они не выглядят касающимися актуальных проблем жизни страны.

Последние месяцы страна живет претензиями главы МВД к Русской православной церкви Московского Патриархата в Эстонии.

Есть в деятельности министра и еще один нюанс - порой кажется, что он занимается проблемами из повестки скорее партии «Отечество», чем социал-демократов. Есть ощущение, что он своим оппонентом видит Урмаса Рейнсалу. Может быть, он партию перепутал для своей политической деятельности?

Лаури Ляэнеметс предпочитает заниматься тем, что находится в плоскости межнациональных отношений и интеграции, и иногда его деятельность может серьезно повлиять на отношения Эстонии с восточным соседом. Формально он имеет право заниматься церковной проблематикой, но при этом трудно избавиться от ощущения недостаточной корректности и деликатности министра в этих вопросах.

С учетом принципа отделения церкви от государства религиозные дела требуют дополнительной деликатности. Мне представляется, что для электората Социал-демократической партии, лидером которой является министр, проблемы РПЦ МП не являются органичной частью политической повестки в принципе.

Социал-демократам было бы логичнее сейчас разбираться с ситуацией в сфере занятости. А на посту главы МВД сейчас актуально волноваться по поводу того, как изменение ситуации в Украине может повлиять на ситуацию с беженцами.