На протяжении нескольких месяцев между главой МВД Эстонии и руководством ЭПЦ МП продолжается интенсивный диалог: министр требует от церкви маскимально четкой дистанцированности от поддерживающего российскую агрессию против Украины Московского патриархата. Публицист Валерий Сайковский считает, что министр и глава соцдемов Лаури Ляэнеметс недостаточно серьезно относится к существующему в Европе еще с XVIII века принципу отделения церкви от государства, что, среди прочего, может и вредить репутации Эстонии на международной арене.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Спор МВД и православной церкви: Богу богово, и кесарю не надо вмешиваться в его дела
Какие бы темы глава МВД не поднимал до уровня общеэстонского внимания, у них видна странная особенность: они не выглядят касающимися актуальных проблем жизни страны.
Последние месяцы страна живет претензиями главы МВД к Русской православной церкви Московского Патриархата в Эстонии.
Есть в деятельности министра и еще один нюанс - порой кажется, что он занимается проблемами из повестки скорее партии «Отечество», чем социал-демократов. Есть ощущение, что он своим оппонентом видит Урмаса Рейнсалу. Может быть, он партию перепутал для своей политической деятельности?
Лаури Ляэнеметс предпочитает заниматься тем, что находится в плоскости межнациональных отношений и интеграции, и иногда его деятельность может серьезно повлиять на отношения Эстонии с восточным соседом. Формально он имеет право заниматься церковной проблематикой, но при этом трудно избавиться от ощущения недостаточной корректности и деликатности министра в этих вопросах.
С учетом принципа отделения церкви от государства религиозные дела требуют дополнительной деликатности. Мне представляется, что для электората Социал-демократической партии, лидером которой является министр, проблемы РПЦ МП не являются органичной частью политической повестки в принципе.
Социал-демократам было бы логичнее сейчас разбираться с ситуацией в сфере занятости. А на посту главы МВД сейчас актуально волноваться по поводу того, как изменение ситуации в Украине может повлиять на ситуацию с беженцами.
Когда я впервые услышал об интересе министра к проблеме РПЦ, тем более в контексте пособничества агрессору, у меня возникло недоумение. Неужели министр заметил что-то важное в новостях? Может, информацию о демонстрации местных православных в поддержку действий Вооруженных сил РФ? Может быть, КаПо нашла в каких-то церквях склады с оружием?
Ничего подобного не было, было лишь желание настоятеля местной РПЦ МП архиепископа Евгения представить все возможные гарантии отсутствия поддержки местных православных заявлений и деятельности патриарха Кирилла. После аннулирования вида на жительства архиепископа Евгения эту линию поведения продолжил заменивший его епископ Даниил. Он периодически уточняет позицию местной православной церкви, прежде всего - малые возможности влиять из Таллинна на патриарха Кирилла в Москве.
В этой ситуации налицо проблемы статуса православных церквей бывших союзных республик. В настоящий момент в Украине нечто подобное тоже происходит и даже в более острой форме.
Отделение церкви от государства - краеугольный камень европейской стабильности
Я являюсь католиком, но любой верующий понимает, что религиозные свободы и невмешательство в дела церкви либо есть в стране для всех, либо они находятся под властью политиков, их настроения и политической конъюнктуры. И глава МВД, который должен быть в авангарде законопослушания, недавно выступил с заявлением, повергшим общественность в шок.
«Московский патриарх и Кремль рассматривают независимость Эстонии как нечто временное. Церковь должна осознать, что подчинение эстонских верующих церковной организации представляет угрозу как свободе вероисповедания, так и национальной безопасности».
Может быть, проблема в том, что Эстония наряду со Швейцарии и Швецией относится к самым атеистическим странам Европы и наши политики по большей части не понимают суть принципа разделения церкви и государства? Попробуем разобраться в этом поподробнее.
Отделение церкви от государства не для всех
Любые действия и заявления должны быть обоснованы и быть подкреплены ссылками и фактами.
Может ли вышеприведенная фраза быть произнесена членом правительства в государстве, которое зиждется на свободе, справедливости и праве? Я в этом не уверен. А ведь именно это декларирует преамбула нашей Конституции.
Приведенная выше цитата министра кажется образцом заявления на грани фола, где министру для корректности неплохо бы представлять факты, доказывающие каждое обвинение. Иначе получается митинг какой-то.
Мне кажется, что вышеприведенное заявление дает повод сомневаться в строгом выполнении эстонским государством ст. 40 Основного закона о гарантиях свободы совести и вероисповедания: «Каждый обладает свободой совести, вероисповедания и слова. Принадлежность к церкви и религиозным общинам свободна. Государственной церкви нет. Каждый волен один или вместе с другими, публично или приватно совершать религиозные обряды, если это не наносит ущерба общественному порядку, здоровью или нравственности».
Мне представляется, глава МВД недостаточно серьезно относится к существующему в Европе еще с XVIII века принципу отделения церкви от государства. Краеугольный его камень в том, что государство не может вмешиваться в деятельность религиозных организаций, требовать их выбирать тех или иных руководителей, иным образом пытаться влиять на внутреннюю деятельность.
Не должно государство вести себя так, что верующий изменит вероисповедание, создавая для какой-то религии худшие условия. Должен быть справедливый порядок распределения помощи государства религиозным организациям.
Это какой-то парадокс, что в Эстонии, несколько десятилетий декларирующей приверженность европейским ценностям, член правительства считает возможным публично игнорировать очень важное для десятков тысяч эстоноземельцев право.
Возможна еще одна проблема. Сейчас в Европе и в США постепенно все большее влияние приобретают консервативные силы, которые чрезвычайно щепетильно относятся к религиозным свободам. В любом случае, три четверти европейцев считаются религиозными. Не уверен, что кто-то давал главе МВД право рисковать имиджем страны на международной арене.
А, быть может, ларчик открывается просто?
Многое говорит за то, что истоки специфической активности главы соцдемов лежат в плоскости постепенного возвращения проблем с рейтингом. На парламентских выборах в начале 2023 года соцдемы получили лишь 9 мандатов. Прошлой осенью, когда начались перемещения политиков между партиями, соцдемам удалось заполучить в свои ряды приличное количество готовых депутатов из числа «беглых» центристов. Без конструктивной политической деятельности, почти случайно они временно закрепили влияние в парламенте и улучшили рейтинг.
Но ничего конструктивного, что могло бы понравиться избирателям, в их деятельности не происходило. И в течении последних пяти месяцев рейтинг снова возвращается в опасную зону.
Сейчас все мысли лидера соцдемов вертятся вокруг местных выборах 2025 года.
Для социал-демократов местные выборы редко бывали успешными. Если соцдемы не воспользуются пребыванием у власти в столице и не сделают правильные выводы из своих проблем на общенациональном уровне, то песенка их нынешнего лидера будет спета. У меня нет ощущения популярности действий главы МВД и лидера соцдемов у избирателей.