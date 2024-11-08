Согласно анализу кредитного портфеля Bigbank, на рынке жилищных кредитов прошедший месяц завершился на том же уровне, что и рекордный сентябрь, и, по сравнению с октябрем прошлого года, как количество ходатайств о кредите, так и суммы кредитов удвоились.
Эксперт: кредитные деньги стали еще дешевле, покупатели активнее, а что дальше?
Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер считает, что за резким скачком активности, который наблюдается уже два-три месяца, стоит продолжающееся снижение Euribor.
«В октябре цена кредитных денег была самой низкой за последние несколько лет. Euribor продолжает снижаться, а банки не увеличивают маржу по кредитам, в результате чего сейчас наступил неожиданно благоприятный момент для покупки жилья, чем многие стараются воспользоваться», - прокомментировала Пехтер сложившуюся ситуацию.
По ее мнению, совокупный эффект всех благоприятных факторов значительно улучшил возможности получения кредита на покупку нового дома для многих семей.
Средняя сумма кредита в октябре составила 138 368 евро, что, по словам руководителя Bigbank, соответствует уровню, достигнутому месяцем ранее.
«Однако, похоже, что по сравнению с прошлой зимой, когда средняя сумма кредита в течение нескольких месяцев оставалась около ста тысяч евро, начиная с этой осени суммы жилищных кредитов могут вырасти на порядок», - сказала Йонна Пехтер.
По сравнению с прошлым годом, наблюдается значительное улучшение всех важных показателей: увеличилось как количество ходатайств и заключенных договоров, так и средний объем кредитных договоров и общий объем предоставленных кредитов.
«Поскольку средняя цена на недвижимость в течение долгого времени оставалась на одном уровне, более дешевые кредитные деньги создали хорошее окно времени для тех, кто отложил покупку жилья в последние пару лет», - пояснила Йонна Пехтер.
«В результате роста цен на входящие и повышения НСО следующим летом вполне вероятно, что в течение года цены на недвижимость немного вырастут», - предупредила она.