В Кохтла-Ярве снесут десять многоквартирных домов

По словам мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, договоренность о сносе многоквартирных домов в Сомпа была заключена быстрее всего, поскольку некоторые дома уже пустовали и удалось быстро договориться с оставшимися жильцами.

«Самыми проблемными являются большие панельные дома, жильцы которых против сноса и отказываются от предлагаемых площадей, - сообщил мэр, пояснив, что в некоторых случаях городу придется доплатить за переселение людей. - Если идти в суд, это обойдется нам в пару сотен тысяч дополнительно».

В общей сложности самоуправлению придется до весны переселить около сотни человек, в первую очередь займутся теми зданиями, с которыми нет проблем.