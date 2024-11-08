RIA: в октябре кибермошенники похитили у жителей Эстонии крупные суммы денег

Отдел по обработке инцидентов (CERT-EE) RIA зарегистрировал в октябре 658 киберинцидентов, от которых пострадали люди, учреждения и предприятия, что привело к потере данных и денег или нарушению работы информационных систем. За первые десять месяцев этого года уже зарегистрировано 4950 инцидентов, оказавших воздействие, что на 88 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство инцидентов в октябре было связано с фишинговыми страницами - их было обнаружено 377. CERT-EE ограничивает доступ к вредоносным страницам, информирует о них пользователей интернета, а также делится информацией со своими международными партнерами. Как правило, наиболее распространенными были электронные письма и SMS-сообщения, отправленные якобы от имени курьерских компаний, которые направляли людей на целевую страницу для обновления адреса или оплаты почтовых услуг, чтобы получить данные банковского счета и PIN-коды.

Многие люди снова стали жертвами мошенников, промышляющих на Facebook Marketplace. Афера работает следующим образом: мошенник связывается с продавцом товара и сообщает, что хочет его купить. Чтобы забрать товар, покупатель предлагает воспользоваться услугами курьерской службы. Чтобы подтвердить сделку, продавцу предлагают оплатить доставку или застраховать посылку, а также ввести данные банковской карты на целевой странице. Например, один человек, продавший холодильник, недавно потерял таким образом 3 900 евро, а продавец обуви - 1 400 евро.