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Украинские мошеннические колл-центры активно вербуют жителей Эстонии

Перевод: Ева Ойжинская
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Мошеннические колл-центры, действующие в Украине, уже много лет обманом выманивают деньги у жителей Эстонии под различными предлогами. В 2021 году один из таких центров был ликвидирован благодаря совместным усилиям Эстонии и Украины, однако массовые мошенничества продолжились и во время войны, начавшейся в феврале 2022 года.
Мошеннические колл-центры, действующие в Украине, уже много лет обманом выманивают деньги у жителей Эстонии под различными предлогами. В 2021 году один из таких центров был ликвидирован благодаря совместным усилиям Эстонии и Украины, однако массовые мошенничества продолжились и во время войны, начавшейся в феврале 2022 года. Фото: PPA

Мошеннические колл-центры, действующие в Украине и выманивающие деньги у жителей Эстонии, активно ищут людей, говорящих по-эстонски. Известно, что некоторые жители Эстонии уже отправились в охваченную войной страну под ракетные обстрелы, чтобы зарабатывать большие деньги и обманывать своих соотечественников.

Мошенникам требуются люди, владеющие эстонским языком, чтобы получить доступ к деньгам эстоноговорящих граждан. Как правило, эстонцы не доверяют звонкам, якобы исходящим от полиции или банков, если разговор ведется на русском языке. В большинстве случаев попытка обмана терпит неудачу, когда потенциальная жертва просит собеседника перейти на эстонский. Привлечение в колл-центры эстоноговорящих сотрудников могло бы изменить эту ситуацию.

В начале июня полиция задержала в Таллинне так называемого денежного мула, работавшего на мошеннический колл-центр. В его телефоне были обнаружены многочисленные переписки между мошенниками. Сообщения, оставшиеся в мессенджерах, проливают свет на устройство схемы обмана и образ мышления самих аферистов. Имена пользователей в переписках изменены в интересах продолжающегося уголовного процесса.

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