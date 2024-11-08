Мошеннические колл-центры, действующие в Украине и выманивающие деньги у жителей Эстонии, активно ищут людей, говорящих по-эстонски. Известно, что некоторые жители Эстонии уже отправились в охваченную войной страну под ракетные обстрелы, чтобы зарабатывать большие деньги и обманывать своих соотечественников.
Для подписчиков
Украинские мошеннические колл-центры активно вербуют жителей Эстонии
Мошенникам требуются люди, владеющие эстонским языком, чтобы получить доступ к деньгам эстоноговорящих граждан. Как правило, эстонцы не доверяют звонкам, якобы исходящим от полиции или банков, если разговор ведется на русском языке. В большинстве случаев попытка обмана терпит неудачу, когда потенциальная жертва просит собеседника перейти на эстонский. Привлечение в колл-центры эстоноговорящих сотрудников могло бы изменить эту ситуацию.