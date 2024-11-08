Украинские мошеннические колл-центры активно вербуют жителей Эстонии

Мошеннические колл-центры, действующие в Украине, уже много лет обманом выманивают деньги у жителей Эстонии под различными предлогами. В 2021 году один из таких центров был ликвидирован благодаря совместным усилиям Эстонии и Украины, однако массовые мошенничества продолжились и во время войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Фото: PPA