ИВАН МАКАРОВ В эстонской политике и прессе на смену раскованности пришла клоунада

Крики с места, перебивание докладчиков, гримасы и болтовня в то время, когда министр отвечает на заданный самим же гримасничающим и болтающим вопрос, стали повседневным явлением. Дисциплина расшаталась, и за такую вот умопомрачительную зарплату плюс компенсации «на карманные расходы», на которые могли бы безбедно прожить многодетные семьи, на отчеты правительства парламенту по средам является в среднем по 15 депутатов из 101.

Да и в те дни, когда явка получше, работой на заседаниях порой занимаются в свободное от перебранки время. Недавно министр финансов Юрген Лиги выступал в Рийгикогу с докладом по бюджету, так из трех часов заседания минимум два ушло на выяснение вопроса, сказал ли министр Лиги жене Марта Хелме и мачехе Мартина Хелме Хелле-Моонике Хелме, что она некрасивая, или же он лишь заметил, что если депутат строит рожи, когда министр отвечает на заданный ею же вопрос, то это выглядит некрасиво.

Уподобление Рийгикогу курятнику

Потратить несколько часов вместо обсуждения бюджета на выяснение отношений - это же какую мотивацию надо иметь. Центристка Анастасия Коваленко-Кылварт тоже вцепилась в министра, обвиняя Лиги в том, что он будто бы назвал ее врунихой. А министр отвечал, что ее так не называл и вообще никого так не называл.