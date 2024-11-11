В Рийгикогу стали постоянными явлениями крики с места, перебивание докладчиков, гримасы и болтовня, тем временем на Эстонском телевидении ведущие умудряются за пять минут десять-пятнадцать раз запнуться и оговориться, при этом появляются в кадре не слишком аккуратно одетыми. Публицист Иван Макаров считает, что медиа и политика - это сообщающиеся сосуды, и вообще-то приятно, когда человек говорит и выглядит свободно и раскованно, но сейчас в Эстонии наблюдается ошеломляющее злоупотребление этими возможностями.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ В эстонской политике и прессе на смену раскованности пришла клоунада
Еще несколько лет назад я и представить себе не мог, что в эстонской политике начнется эпоха такой вот клоунады и хамства. Когда-то роялисты, попавшие в Рийгикогу благодаря хорошему чувству юмора избирателей, устроили обход зала парламента с бубном и заклинаниями, но это было довольно остроумным - по тем временам, так даже новаторским - действом.
Но на четвертом десятке независимости парламентская культура изменилась до неузнаваемости. Кстати, эта в определенном смысле деградация происходила рука об руку с такими же процессами в государственной прессе: сегодня ведущие ЭТВ хихикают, сладострастно разваливаются в креслах, демонстрируют непристойные картинки, постоянно что-то едят, чавкая и прихлебывая.
Размывание границ
В утренних программах Terevisioon дикторы выпусков новостей умудряются за пять минут десять-пятнадцать раз запнуться и оговориться, хотя читают готовый текст с экрана. Такое впечатление, что просто от расхлябанности. Размыты рамки между новостями и телетусовкой: диктор рассказывает ведущим какую-нибудь желтую байку, затем отбивка, и не меняя выражения лица чешет про мировые процессы, войну в Украине и железнодорожную катастрофу в Индии.
Недавно в главной новостной программе ЭТВ сестра главного диктора «Актуальной Камеры» несколько раз выходила в эфир с прогнозом погоды, засучив рукава и демонстрируя залихватскую татуировку на женственной лапе. Не гостелевидение, а просто gangsta paradise. А ведущий еженедельной передачи о культуре «ОР» Ове Петерселль вел ее в рубахе с изображением десятков поз в сексе.
Государство урезает бюджет своего телерадио, руководство ЭРР сокращает актуальные передачи, а в эфире начинается очередной сезон сверхдорогого проекта, где разным известным и полуизвестным людям под фанфары сообщают, какие родственники обнаружены в их генеалогическом древе и кто из них проживает в соседней деревне или работает на ЭТВ.
Родичи вскрикивают, ой, какой сюрприз, обнимаются, выдоенный налогами телезритель пускает слезу, и порой создается впечатление, что мы тут все появились на свет в результате близкородственного скрещивания, поэтому и такие вот умники заседают у нас в Рийгикогу.
Медиа и политика - сообщающиеся сосуды. Приятно, когда человек говорит свободно и раскованно, но у нас давно перепутали раскованность с расхристанностью.
Девальвация парламентской культуры
Если говорить о парламентской культуре, на которую в последнее время жалуются все, и не в последнюю очередь те, кто сам ее девальвирует, то в Рийгикогу все началось с центристов. Привычка Михаила Стальнухина выступать с речами в каком-то засаленном полулапсердаке с капюшоном оказалась прилипчивой: сегодня его преемник Александр Чаплыгин выступает там в потертой маузером комиссарской кожаной тужурке.
Юку-Калле Райд из «Ээсти 200» одевается не лучше, к тому же иногда после посещения буфета засыпает прямо в зале. Райн Эплер из фракции EKRE на инфочасе правительства в минувшую среду (День Трампа) обратился к премьер-министру, прикрыв свою напоминающую шлем древнего римлянина прическу фуражкой с американским флагом и именем новоизбранного президента США.
Крики с места, перебивание докладчиков, гримасы и болтовня в то время, когда министр отвечает на заданный самим же гримасничающим и болтающим вопрос, стали повседневным явлением. Дисциплина расшаталась, и за такую вот умопомрачительную зарплату плюс компенсации «на карманные расходы», на которые могли бы безбедно прожить многодетные семьи, на отчеты правительства парламенту по средам является в среднем по 15 депутатов из 101.
Да и в те дни, когда явка получше, работой на заседаниях порой занимаются в свободное от перебранки время. Недавно министр финансов Юрген Лиги выступал в Рийгикогу с докладом по бюджету, так из трех часов заседания минимум два ушло на выяснение вопроса, сказал ли министр Лиги жене Марта Хелме и мачехе Мартина Хелме Хелле-Моонике Хелме, что она некрасивая, или же он лишь заметил, что если депутат строит рожи, когда министр отвечает на заданный ею же вопрос, то это выглядит некрасиво.
Уподобление Рийгикогу курятнику
Потратить несколько часов вместо обсуждения бюджета на выяснение отношений - это же какую мотивацию надо иметь. Центристка Анастасия Коваленко-Кылварт тоже вцепилась в министра, обвиняя Лиги в том, что он будто бы назвал ее врунихой. А министр отвечал, что ее так не называл и вообще никого так не называл.
К слову, странно видеть такую обидчивость депутата, которая будучи еще в рядах социал-демократов и до замужества с господином Кылвартом была уличена в плагиате и лишена диплома. Тут некоторое сомнение в том, что такой политик говорит правду и только правду, имеет под собой историческую почву.
Я прикинул по стенограмме того заседания Рийгикогу, сколько за время обсуждения бюджета говорилось о личных обидах депутатов, и полученный результат ошеломил. Оплату за это время следовало бы вычесть из окладов депутатов, превративших заседание в некое подобие встревоженного курятника с несколькими петухами.
К сожалению, взаимные оскорбления все чаще звучат из уст народных избранников. Март Хелме, просвещенный политик, дипломат и яркий оратор, назвал как-то с трибуны всех содепутатов «компанией с отмершими мозгами». Но не спешите злорадствовать по этому поводу - если Март прав, то у выбравших эту «компанию» избирателей дела с головным мозгом обстоят не лучше. К счастью, ветеран политики смягчился и на днях назвал с трибуны остальных депутатов «уполномоченными по севу» (külvivolinikud). А мог бы назвать уполномоченными по копытам.
Впрочем, в области хамства в нашей политике тоже действуют двойные стандарты: кто-то наверняка помнит, как в начале прошлого года из EKRE исключили Всеволода Юргенсона - за то, что он в интернете назвал президента Украины наркоманом. А недавно в официальном печатном органе этой партии в статье написали буквально следующее: «Этот Зеленский, конечно, распоследний жулик, авантюрист и постоянно блефует, как зависимый от казино в наркотическом угаре».
Так теперь руководству EKRE нужно или перед Юргенсоном извиниться и восстановить его членство, если он этого еще хочет, или же выгнать из партии того, кто написал точно такую же гадость. Но нет: в день победы Трампа Март Хельме вырвался на трибуну Рийгикогу и отчитал депутата Пеэтера Тали за то, что тот будто бы оскорбил премьер-министра Орбана (я посмотрел по стенограмме - Тали критиковал политику Орбана, но ничем венгерского предводителя не оскорбил). В тот же день партийная газета EKRE в одной из статей назвала Камалу Харрис «овцой» и «полуспятившей теткой».
Фу, как грубо. Я бы посоветовал им брать пример с воспитанной Яны Тоом, которая на своей странице в фейсбуке над фотографией Марии Юферевой-Скуратовски написала: «Когда из букв П, А, Ж и О надо сложить слово «СЧАСТЬЕ», зовите Машу».
Остроумно, не правда ли?