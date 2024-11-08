Что же будет? Организаторы Тартуского марафона пошли навстречу пожеланиям участников

«Из опросов участников, которые мы проводили в последние годы, выяснилось, что основные мероприятия могли бы проводиться в субботу. Люди хотят вечером после мероприятия спокойно восстановиться и пообщаться с друзьями. Без того, чтобы беспокоиться о том, что в понедельник нужно на работу», - пояснил главный организатор марафонов Индрек Кельк.

«На Тартуском веломарафоне много участников, которые приезжают издалека, и до сих пор существовал своеобразный конфликт Тартуского лесного марафона с Днем матери. Многие использовали забеги, проводящиеся в День матери в качестве возможности заняться спортом всей семьей, но для тех, кто ехал издалека, День матери был скорее помехой. Сейчас мы можем сместить на воскресенье детские забеги, что еще лучше перекликается с Днем матери», - прокомментировал Кельк.

Изменения в днях проведения запланированы и на Тартуском велоралли. Праздник всех любителей велосипедов, который раньше проводился в последнее воскресенье мая, будет теперь проводиться неделей позже. Также на неделю позже сместится и Tour of Estonia, который проводится в пятницу и субботу накануне велоралли.

«Перенос времени проведения велоралли связан с тем, что иначе мероприятие будет слишком рядом с Тартуским лесным марафоном. Двухнедельный промежуток был неудобен как участникам, так и организаторам, - пояснил Кельк. – Также и с позиции международного графика велосипедных мероприятий более позднее проведение Тартуского велоралли и Tour of Estonia удобнее».

Новые даты Тартуский лесной марафон, основные забеги 10 мая Тартуский лесной марафон, детские забеги 11 мая Тартуское велоралли, детские заезды 31 мая Тартуское велоралли основные заезды 1 июня Тартуский веломарафон, основные заезды 20 сентября Тартуский веломарафон, детские заезды 21 сентября