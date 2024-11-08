Мост Дружбы в Тарту обновится к весне 2027 года

Подрядчиком стала компания Tref AS с предложением на сумму 18,4 млн евро. Всего в тендере участвовали пять компаний, самое дорогое предложение достигало почти 25 миллионов евро. Примерно 2,8 млн евро на реконструкцию моста будет получено из европейских фондов.

Реконструкция будет осуществляться в два этапа, работы должны начаться уже в этом году. Планируемая продолжительность работ - 28 месяцев, что означает, что обновлённый мост будет готов к весне 2027 года.

Новый проект моста Дружбы ориентирован на учет всех групп участников движения и обеспечение их безопасности. Для создания необходимого пространства мост будет расширен с обеих сторон, а пешеходы и велосипедисты будут отделены от проезжей части ограждением и безопасной зоной. По обеим сторонам моста будут построены двухсторонние велосипедные дорожки шириной 2,25 метра. Ширина пешеходных дорожек составит 2 метра.

На проезжей части сохранится двустороннее движение с двумя полосами в каждую сторону, а максимальная скорость будет ограничена до 40 км/ч для создания безопасной и комфортной среды.

В ходе строительства будут отремонтированы мостовые балки, улучшены их соединения, а также заменены стальные резиновые опоры под балками моста. Другими крупными работами являются установка гидроизоляции, монтаж швов, реконструкция перил и освещения.

Кроме того, будут перестроены съезды с моста и выезды на мост со стороны района Карлова, а также примыкающие улицы Туру, Калеви, Рауа, Айда и Ребасе, где будет организовано круговое движение.