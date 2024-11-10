Агрессивный мужчина напал на случайного прохожего: на нападавшего жаловались в полицию и раньше

В соцсетях распространяется видео, как в Ахтмеской части Кохтла-Ярве мужчина нападает на случайного прохожего, который гуляет с собакой. По словам местных жителей, это далеко не первый случай, когда один и тот же человек проявляет агрессию к собакам и их хозяевам.