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Агрессивный мужчина напал на случайного прохожего: на нападавшего жаловались в полицию и раньше

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Нападение. Фото иллюстративное.
Нападение. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В соцсетях распространяется видео, как в Ахтмеской части Кохтла-Ярве мужчина нападает на случайного прохожего, который гуляет с собакой. По словам местных жителей, это далеко не первый случай, когда один и тот же человек проявляет агрессию к собакам и их хозяевам.

На видео запечатлено, как у многоквартирного дома мужчина вплотную подходит к молодому человеку, который выгуливает на поводке маленькую собачку, и ударяет свою жертву по голове, а потом убегает. 

Местные жители говорят, что на этого агрессивного человека уже неоднократно жаловались в полицию, поскольку он периодически нападает на людей с собаками.

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