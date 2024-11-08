ФОТО И ВИДЕО Российский дрон попал в дом, в котором живет эстонский посол в Киеве

В последние месяцы столица Украины, Киев, подвергается постоянным атакам дронов, и, по словам Кольк, в октябре была лишь одна ночь без воздушной тревоги. В ночь на четверг тревога длилась восемь часов: изначально посол вместе с мужем укрылись в подвале их жилого дома, но в какой-то момент им показалось, что атака закончилась, и они вернулись в свою квартиру на верхних этажах здания, передает ERR.

«Однако дроны продолжали летать и атаковать, и нашему дому тоже досталось,» - рассказала Кольк, добавив, что дрон, попавший в здание около половины пятого утра, к счастью, не привел к гибели людей.

Сама Кольк не пострадала и может продолжить жить в том же доме.

Весь верхний этаж был разрушен. Фото: Välisministeerium

По словам главы МИД Маргуса Цахкна, атака российских беспилотников на многоквартирный дом в столице Украины Киеве, где живет посол Эстонии Аннели Кольк, показывает, что никто не находится в Украине в безопасности до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию, целенаправленно атакуя гражданское население и инфраструктуру.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 8, 2024

«Например, только в сентябре Россия отправила в Украину более 1300 дронов. Октябрь был в отношении атак еще более интенсивным. Атаки часто происходят именно по ночам. Цель террора, продолжающегося почти 1000 дней - сеять страх и разрушение», - сказал Цахкна.

«Это должно прекратиться, а агрессор должен ответить за все причиненные ужасы. Усилившиеся воздушные атаки вновь напоминают, что Украине следует гарантирует всестороннюю помощь, в том числе ПВО, ракеты дальнего действия, системы вооружения и боеприпасы, которые нужны им для обороны своих государства и народа. У нас не должно быть красных линий в борьбе с террором и за свободу и безопасность», - подчеркнул Цахкна.